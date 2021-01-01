Пэрис Хилтон работала ночью в чёрном

Оттрубив прямой эфир на ночном ток-шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе, Пэрис Хилтон была замечена поджидающими её папарацци. Блондинка не растерялась и устроила фотосессию прямо в подворотне студии АВС.«Светская львица» не упустила случая покрасоваться перед фотокамерами в новом наряде, чем явно удовлетворила репортеров. На этот раз, Пэрис была одета в чёрное ультракороткое платье с запáхом. А большие солнцезащитные очки со стразами и чёрные винклпикеры с золотистыми пряжками прекрасно укладывались в общую картину роковой красотки.