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Яркость нарядов королевы Максимы пошла на спад

Сегодня, 17:07
Последний день посещения Австрии был не менее напряженным.

Яркость нарядов королевы Максимы пошла на спад
Завершая трехдневный государственный визит, король Виллем-Александр с супругой встретились с мэром города Граца Эльке Кахр в ратуше и посетили местную достопримечательность - крепость Шлоссберг.

Яркость нарядов королевы Максимы пошла на спад


На протяжении трех дней королева-консорт Нидерландов впечатляла нас своими нарядами. Но последний день в Австрии немного изменил стиль одежды королевы Максимы. На смену торжественному блеску драгоценностей, длинным величественным шлейфам пришло легкое полупрозрачное серо-голубое шифоновое платье с коричневым цветочным принтом.

Яркость нарядов королевы Максимы пошла на спад


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Ключевые слова: Королева Максима, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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