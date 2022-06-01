Яркость нарядов королевы Максимы пошла на спад

Последний день посещения Австрии был не менее напряженным.

Завершая трехдневный государственный визит, король Виллем-Александр с супругой встретились с мэром города Граца Эльке Кахр в ратуше и посетили местную достопримечательность - крепость Шлоссберг.На протяжении трех дней королева-консорт Нидерландов впечатляла нас своими нарядами. Но последний день в Австрии немного изменил стиль одежды королевы Максимы. На смену торжественному блеску драгоценностей, длинным величественным шлейфам пришло легкое полупрозрачное серо-голубое шифоновое платье с коричневым цветочным принтом.