На протяжении трех дней королева-консорт Нидерландов впечатляла нас своими нарядами. Но последний день в Австрии немного изменил стиль одежды королевы Максимы. На смену торжественному блеску драгоценностей, длинным величественным шлейфам пришло легкое полупрозрачное серо-голубое шифоновое платье с коричневым цветочным принтом.
Яркость нарядов королевы Максимы пошла на спад
Сегодня, 17:07
Последний день посещения Австрии был не менее напряженным.
Завершая трехдневный государственный визит, король Виллем-Александр с супругой встретились с мэром города Граца Эльке Кахр в ратуше и посетили местную достопримечательность - крепость Шлоссберг.
На протяжении трех дней королева-консорт Нидерландов впечатляла нас своими нарядами. Но последний день в Австрии немного изменил стиль одежды королевы Максимы. На смену торжественному блеску драгоценностей, длинным величественным шлейфам пришло легкое полупрозрачное серо-голубое шифоновое платье с коричневым цветочным принтом.
На протяжении трех дней королева-консорт Нидерландов впечатляла нас своими нарядами. Но последний день в Австрии немного изменил стиль одежды королевы Максимы. На смену торжественному блеску драгоценностей, длинным величественным шлейфам пришло легкое полупрозрачное серо-голубое шифоновое платье с коричневым цветочным принтом.
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Ключевые слова: Королева Максима, marusjanews
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Количество просмотров: 1 001
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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Яркость нарядов королевы Максимы пошла на спад Последний день посещения Австрии был не менее напряженным.
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