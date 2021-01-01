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Ирина Шейк раздобыла секрет молодости

Сегодня, 15:05
Даже без макияжа модель выглядит, как юная девушка.

Ирина Шейк раздобыла секрет молодости
Не так давно 36-летняя топ-модель русского происхождения Ирина Шейк решила устроить себе выходной день от показов и фотосессий и вышла на улицу без какого-либо макияжа. Женщина выложила фото в социальную сеть, где она сидит в такси, и поразила фанатов своей идеальной внешностью.

Ирина Шейк раздобыла секрет молодости


Платье с элементами черного золотистого и белого цветов на тонких лямках и элегантная сумка от дизайнера Риккардо Тиши красовались на актрисе. На лице Ирины не было и следа косметики, однако, это не испортило, а только усилило неземную красоту модели.

Ирина Шейк раздобыла секрет молодости

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Ключевые слова: Ирина Шейк, модель, liznews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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