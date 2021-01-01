Корсетный черный верх наряда оставил открытыми плечи актрисы и сформировал верхний слой юбки, при этом нижняя белая – тянулась шлейфом. Эффектную композицию дополнили длинные чёрные перчатки.
София Карсон превратилась в Круэллу де Виль на Taormina Film Fest
Сегодня, 12:48
Быть «злодейкой» нынче в моде.
Американская певица София Карсон (Sofia Carson) приехала на Сицилию, чтобы принять участие в международном кинофестивале Taormina Film Fest. 29-летняя актриса решила соответствовать творческому событию и надела фатиновое платьем с оборками в арт-стиле.
Корсетный черный верх наряда оставил открытыми плечи актрисы и сформировал верхний слой юбки, при этом нижняя белая – тянулась шлейфом. Эффектную композицию дополнили длинные чёрные перчатки.
Корсетный черный верх наряда оставил открытыми плечи актрисы и сформировал верхний слой юбки, при этом нижняя белая – тянулась шлейфом. Эффектную композицию дополнили длинные чёрные перчатки.
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Ключевые слова: София Карсон, marusjanews
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Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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