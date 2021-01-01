София Карсон превратилась в Круэллу де Виль на Taormina Film Fest

Ани Лорак пришла на день рождения к сыну Филиппа Киркорова

С начала спецоперации очень многие из украинских звезд, промышлявших в России, решили, что теперь они патриоты своей страны и особо не разобравшись в ситуации приняли активную антироссийскую позицию.