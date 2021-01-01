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София Карсон превратилась в Круэллу де Виль на Taormina Film Fest

Сегодня, 12:48
Быть «злодейкой» нынче в моде.

София Карсон превратилась в Круэллу де Виль на Taormina Film Fest
Американская певица София Карсон (Sofia Carson) приехала на Сицилию, чтобы принять участие в международном кинофестивале Taormina Film Fest. 29-летняя актриса решила соответствовать творческому событию и надела фатиновое платьем с оборками в арт-стиле.

София Карсон превратилась в Круэллу де Виль на Taormina Film Fest


Корсетный черный верх наряда оставил открытыми плечи актрисы и сформировал верхний слой юбки, при этом нижняя белая – тянулась шлейфом. Эффектную композицию дополнили длинные чёрные перчатки.

София Карсон превратилась в Круэллу де Виль на Taormina Film Fest


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Ключевые слова: София Карсон, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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