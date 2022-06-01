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Королева Максима надела флаг Нидерландов на концерте в Вене

Вчера, 23:25
Королевские особы не перестают удивлять.

Королева Максима надела флаг Нидерландов на концерте в Вене
Второй день государственного визита голландской монаршей четы к президенту Австрии завершился грандиозным представлением в Венском Концертхаусе (Konzerthaus).

Королева Максима надела флаг Нидерландов на концерте в Вене


Королева Максима превзошла саму себя, надев длинное платье-накидку в цветах флага Королевства. Государственный символ Нидерландов состоит из трёх горизонтальных полос: верхней — красной, средней — белой, и нижней — синей. Эти же полосы, только по диагонали красовались на платье супруги Виллема-Александра.

Королева Максима надела флаг Нидерландов на концерте в Вене


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Ключевые слова: Королева Максима, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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