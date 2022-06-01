Королева Максима надела флаг Нидерландов на концерте в Вене

Второй день государственного визита голландской монаршей четы к президенту Австрии завершился грандиозным представлением в Венском Концертхаусе (Konzerthaus).Королева Максима превзошла саму себя, надев длинное платье-накидку в цветах флага Королевства. Государственный символ Нидерландов состоит из трёх горизонтальных полос: верхней — красной, средней — белой, и нижней — синей. Эти же полосы, только по диагонали красовались на платье супруги Виллема-Александра.