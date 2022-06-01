Королева Максима превзошла саму себя, надев длинное платье-накидку в цветах флага Королевства. Государственный символ Нидерландов состоит из трёх горизонтальных полос: верхней — красной, средней — белой, и нижней — синей. Эти же полосы, только по диагонали красовались на платье супруги Виллема-Александра.
Королева Максима надела флаг Нидерландов на концерте в Вене
Вчера, 23:25
Королевские особы не перестают удивлять.
Второй день государственного визита голландской монаршей четы к президенту Австрии завершился грандиозным представлением в Венском Концертхаусе (Konzerthaus).
Королева Максима превзошла саму себя, надев длинное платье-накидку в цветах флага Королевства. Государственный символ Нидерландов состоит из трёх горизонтальных полос: верхней — красной, средней — белой, и нижней — синей. Эти же полосы, только по диагонали красовались на платье супруги Виллема-Александра.
Королева Максима превзошла саму себя, надев длинное платье-накидку в цветах флага Королевства. Государственный символ Нидерландов состоит из трёх горизонтальных полос: верхней — красной, средней — белой, и нижней — синей. Эти же полосы, только по диагонали красовались на платье супруги Виллема-Александра.
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Ключевые слова: Королева Максима, marusjanews
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Количество просмотров: 494
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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Королева Максима надела флаг Нидерландов на концерте в Вене Королевские особы не перестают удивлять.
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