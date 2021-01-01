Правнучка Конрада Хилтона прибыла на вечеринку в сельском платье пастушки

На летнюю вечеринку группы отелей «Hilton Estates» в Брентвуд прибыла вся семья Хилтон, в том числе и скандально знаменитая киноактриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон (Paris Hilton).40-летняя «Блондинка в шоколаде» выбрала удлинённое платье с цветочным принтом в пасторальном стиле. Распущенные волосы, легкий натуральный макияж и розовые очки добавляли Пэрис романтизма и наивности. Только голубая элитная сумочка-crossbody и массивное колье с белым камнем выбивались из образа скромной пастушки.