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Правнучка Конрада Хилтона прибыла на вечеринку в сельском платье пастушки

Вчера, 22:46
Вся семья в сборе.

Правнучка Конрада Хилтона прибыла на вечеринку в сельском платье пастушки
На летнюю вечеринку группы отелей «Hilton Estates» в Брентвуд прибыла вся семья Хилтон, в том числе и скандально знаменитая киноактриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон (Paris Hilton).

Правнучка Конрада Хилтона прибыла на вечеринку в сельском платье пастушки


40-летняя «Блондинка в шоколаде» выбрала удлинённое платье с цветочным принтом в пасторальном стиле. Распущенные волосы, легкий натуральный макияж и розовые очки добавляли Пэрис романтизма и наивности. Только голубая элитная сумочка-crossbody и массивное колье с белым камнем выбивались из образа скромной пастушки.

Правнучка Конрада Хилтона прибыла на вечеринку в сельском платье пастушки


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Ключевые слова: Пэрис Хилтон, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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