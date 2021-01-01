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Хайди Клум вышла на улицу в яркой пижаме

Сегодня, 18:18
Модель с мировым именем может себе позволить многое.

Хайди Клум вышла на улицу в яркой пижаме
Одна из популярнейших моделей, актриса, телеведущая и просто красавица Хайди Клум (Heidi Klum) недавно продефилировала по улицам Нью-Йорка в брючном костюме-тройке.

Хайди Клум вышла на улицу в яркой пижаме


Для воплощения веселого летнего образа 49-летняя Хайди выбрала одежду с цветочным принтом, солцезащитные очки в яркой розовой оправе и сумочку в тон.

Хайди Клум вышла на улицу в яркой пижаме


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Ключевые слова: Хайди Клум, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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