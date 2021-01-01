Хайди Клум вышла на улицу в яркой пижаме

Алекандр Добровинский заявил, что Любовь Успенская может получить пять лет колонии

Не утихает скандал вокруг Любови Успенской и её соседей по посёлку. На данный момент «потерпевшие» дизайнер Анна Кауфан и Юлия Райская собирают доказательственную базу для возбуждения уголовного дела в отношении «королевы шансона».