Для воплощения веселого летнего образа 49-летняя Хайди выбрала одежду с цветочным принтом, солцезащитные очки в яркой розовой оправе и сумочку в тон.
Хайди Клум вышла на улицу в яркой пижаме
Сегодня, 18:18
Модель с мировым именем может себе позволить многое.
Одна из популярнейших моделей, актриса, телеведущая и просто красавица Хайди Клум (Heidi Klum) недавно продефилировала по улицам Нью-Йорка в брючном костюме-тройке.
Для воплощения веселого летнего образа 49-летняя Хайди выбрала одежду с цветочным принтом, солцезащитные очки в яркой розовой оправе и сумочку в тон.
Для воплощения веселого летнего образа 49-летняя Хайди выбрала одежду с цветочным принтом, солцезащитные очки в яркой розовой оправе и сумочку в тон.
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Ключевые слова: Хайди Клум, marusjanews
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Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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