Филипп Киркоров щеголял в одежде нищего от-кутюр

55-летний певец и шоумен Филипп Киркоров успел покрасоваться и на показе мод у Игоря Гуляева, и побывать на вечеринке у Егора Крида, и засветиться на ВТБ Арене в костюме от всемирно известного дизайнера Ёдзи Ямамото (Yohji Yamamoto).Народный артист России примерил на себя японскую ваби-саби, нечто несовершенное, мимолётное и незаконченное.