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Филипп Киркоров щеголял в одежде нищего от-кутюр

Сегодня, 16:43
Король эстрады снова поразил всех экстравагантным внешним видом.

Филипп Киркоров щеголял в одежде нищего от-кутюр
55-летний певец и шоумен Филипп Киркоров успел покрасоваться и на показе мод у Игоря Гуляева, и побывать на вечеринке у Егора Крида, и засветиться на ВТБ Арене в костюме от всемирно известного дизайнера Ёдзи Ямамото (Yohji Yamamoto).

Филипп Киркоров щеголял в одежде нищего от-кутюр


Народный артист России примерил на себя японскую ваби-саби, нечто несовершенное, мимолётное и незаконченное.

Филипп Киркоров щеголял в одежде нищего от-кутюр


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Ключевые слова: Филипп Киркоров, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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