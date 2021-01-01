Народный артист России примерил на себя японскую ваби-саби, нечто несовершенное, мимолётное и незаконченное.
Филипп Киркоров щеголял в одежде нищего от-кутюр
Сегодня, 16:43
Король эстрады снова поразил всех экстравагантным внешним видом.
55-летний певец и шоумен Филипп Киркоров успел покрасоваться и на показе мод у Игоря Гуляева, и побывать на вечеринке у Егора Крида, и засветиться на ВТБ Арене в костюме от всемирно известного дизайнера Ёдзи Ямамото (Yohji Yamamoto).
Народный артист России примерил на себя японскую ваби-саби, нечто несовершенное, мимолётное и незаконченное.
Народный артист России примерил на себя японскую ваби-саби, нечто несовершенное, мимолётное и незаконченное.
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Ключевые слова: Филипп Киркоров, marusjanews
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Количество просмотров: 650
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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