Дочь Брюса Уиллиса забыла футболку

На днях, в поле зрения неугомонных папарацци попала средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Скаут ЛаРу Уиллис (Scout laRue Willis). Бывшая актриса поехала заправить автомобиль и посетить продуктовый магазин в Сильвер-Лейк, Калифорния.30-летняя Скаут надела серый комбинезон с накладными карманами, свою любимую летнюю шляпу с красными завязками и кремовые туфли-мокасины. В дорогу звезда «Завтрака для чемпионов» взяла красно-белую сумку с логотипом Брауновского университета.