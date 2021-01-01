30-летняя Скаут надела серый комбинезон с накладными карманами, свою любимую летнюю шляпу с красными завязками и кремовые туфли-мокасины. В дорогу звезда «Завтрака для чемпионов» взяла красно-белую сумку с логотипом Брауновского университета.
Дочь Брюса Уиллиса забыла футболку
Сегодня, 11:01
Когда наплевать на мнение окружающих.
На днях, в поле зрения неугомонных папарацци попала средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Скаут ЛаРу Уиллис (Scout laRue Willis). Бывшая актриса поехала заправить автомобиль и посетить продуктовый магазин в Сильвер-Лейк, Калифорния.
30-летняя Скаут надела серый комбинезон с накладными карманами, свою любимую летнюю шляпу с красными завязками и кремовые туфли-мокасины. В дорогу звезда «Завтрака для чемпионов» взяла красно-белую сумку с логотипом Брауновского университета.
30-летняя Скаут надела серый комбинезон с накладными карманами, свою любимую летнюю шляпу с красными завязками и кремовые туфли-мокасины. В дорогу звезда «Завтрака для чемпионов» взяла красно-белую сумку с логотипом Брауновского университета.
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Ключевые слова: Скаут ЛаРу Уиллис, marusjanews
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Количество просмотров: 520
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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