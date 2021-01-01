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Дочь Брюса Уиллиса забыла футболку

Сегодня, 11:01
Когда наплевать на мнение окружающих.

Дочь Брюса Уиллиса забыла футболку
На днях, в поле зрения неугомонных папарацци попала средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Скаут ЛаРу Уиллис (Scout laRue Willis). Бывшая актриса поехала заправить автомобиль и посетить продуктовый магазин в Сильвер-Лейк, Калифорния.

Дочь Брюса Уиллиса забыла футболку


30-летняя Скаут надела серый комбинезон с накладными карманами, свою любимую летнюю шляпу с красными завязками и кремовые туфли-мокасины. В дорогу звезда «Завтрака для чемпионов» взяла красно-белую сумку с логотипом Брауновского университета.

Дочь Брюса Уиллиса забыла футболку


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Ключевые слова: Скаут ЛаРу Уиллис, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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