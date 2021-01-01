Популярная певица Бейонсе предстала в необычных для себя образах в журнале Vogue

Не так давно певица Бэйонсе (Beyonce) засветилась в британском журнале Vogue.Фотограф Рафаэль Паваротти постарался на славу. Напомним, что селебрити недавно исполнилось 40 лет, однако это не мешает ей ослепительно сиять в свете софитов.Совершенно безумные наряды: блестящие леггинсы с корсетом и головной убор из перьев, глянцевое пальто в пол с красными ботфортами, платье, расшитое пайетками, хрустальной сеткой, винтажными драгоценными камнями и стразами Swarovski, а также позолоченные серьги со стразами от Schiaparelli Haute Couture- от всего этого невозможно оторвать взгляд!