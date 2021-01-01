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Популярная певица Бейонсе предстала в необычных для себя образах в журнале Vogue

Вчера, 18:34
Звезда анонсировала выпуск нового альбома и появилась на обложке британского журнала на черном коне.

Популярная певица Бейонсе предстала в необычных для себя образах в журнале Vogue
Не так давно певица Бэйонсе (Beyonce) засветилась в британском журнале Vogue.

Популярная певица Бейонсе предстала в необычных для себя образах в журнале Vogue


Фотограф Рафаэль Паваротти постарался на славу. Напомним, что селебрити недавно исполнилось 40 лет, однако это не мешает ей ослепительно сиять в свете софитов.

Популярная певица Бейонсе предстала в необычных для себя образах в журнале Vogue


Совершенно безумные наряды: блестящие леггинсы с корсетом и головной убор из перьев, глянцевое пальто в пол с красными ботфортами, платье, расшитое пайетками, хрустальной сеткой, винтажными драгоценными камнями и стразами Swarovski, а также позолоченные серьги со стразами от Schiaparelli Haute Couture- от всего этого невозможно оторвать взгляд!

Популярная певица Бейонсе предстала в необычных для себя образах в журнале Vogue

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Ключевые слова: Бейонсе, Vogue, liznews

Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Vogue Runway

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Популярная певица Бейонсе предстала в необычных для себя образах в журнале Vogue Звезда анонсировала выпуск нового альбома и появилась на обложке британского журнала на черном коне.
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