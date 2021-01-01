Старинный французский бренд Louis Vuitton «впал в детство»

Знаменитый французский дом моды Louis Vuitton, которому уже более ста лет, предложил своё видение весенне-летней одежды на Неделе Парижской моды.Новые дизайнеры старинного дома снова взялись за эксперименты и представили на подиуме преувеличенно объемную обувь, брючные костюмы в сочетании со спортивными куртками и пиджаки необычного кроя. Дополнили всё это разнообразие яркими принтами и цветочной вышивкой. Ну и, конечно, сумки и чемоданы – то, с чего начиналась история бренда.Изюминкой показа стали аксессуары в виде разноцветных гирлянд, погремушек, бумажных моделей самолетиков и огромной акустической аппаратуры, отсылая нас в далекое детство.