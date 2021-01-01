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Королева Максима выбрала необычный образ при посещении Австрии

Сегодня, 17:48
Голландская чета задавала тон официальному визиту.

Королева Максима выбрала необычный образ при посещении Австрии
Король Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима на днях прибыли в Австрию для встречи с президентом Александром Ван Дер Белленом и первой леди Дорис Шмидауэр. В первый же день визита голландские королевские особы встретились с мэром в ратуше и посетили заседание парламента в Вене.

Королева Максима выбрала необычный образ при посещении Австрии


Красный наряд её величества привлекал внимание окружающих. Все предметы её туалета были подобраны в тон, гармонично дополняя образ «червонной» королевы. Широкополая шляпа, оригинальное платье-накидка, туфли, сумочка, перчатки, камни в кольце и браслете и даже полоски на галстуке короля Виллема – все подчинялось единому закону красоты и алело на солнце.

Королева Максима выбрала необычный образ при посещении Австрии


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Ключевые слова: Королева Максима, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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