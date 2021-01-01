Молли Кинг прикрыла белой рубашкой округлившиеся формы

Ведущая BBC Radio Молли Элизабет Кинг (Mollie Elisabeth King) недавно попала под фотокамеры папарацци. Британская солистка группы The Saturdays шла на работу в спортивных обтягивающих черных шортах и белой рубашке навыпуск.Особый шик придавали певице белая кепка с логотипом POLO и золотые украшения: короткое ожерелье, браслет и серьги-обручи.