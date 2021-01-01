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Молли Кинг прикрыла белой рубашкой округлившиеся формы

Сегодня, 17:36
Молодая женщина выбрала спортивный стиль.

Молли Кинг прикрыла белой рубашкой округлившиеся формы
Ведущая BBC Radio Молли Элизабет Кинг (Mollie Elisabeth King) недавно попала под фотокамеры папарацци. Британская солистка группы The Saturdays шла на работу в спортивных обтягивающих черных шортах и белой рубашке навыпуск.

Молли Кинг прикрыла белой рубашкой округлившиеся формы


Особый шик придавали певице белая кепка с логотипом POLO и золотые украшения: короткое ожерелье, браслет и серьги-обручи.

Молли Кинг прикрыла белой рубашкой округлившиеся формы


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Ключевые слова: Молли Кинг, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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