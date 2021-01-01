Особый шик придавали певице белая кепка с логотипом POLO и золотые украшения: короткое ожерелье, браслет и серьги-обручи.
Молли Кинг прикрыла белой рубашкой округлившиеся формы
Сегодня, 17:36
Молодая женщина выбрала спортивный стиль.
Ведущая BBC Radio Молли Элизабет Кинг (Mollie Elisabeth King) недавно попала под фотокамеры папарацци. Британская солистка группы The Saturdays шла на работу в спортивных обтягивающих черных шортах и белой рубашке навыпуск.
Особый шик придавали певице белая кепка с логотипом POLO и золотые украшения: короткое ожерелье, браслет и серьги-обручи.
Особый шик придавали певице белая кепка с логотипом POLO и золотые украшения: короткое ожерелье, браслет и серьги-обручи.
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Ключевые слова: Молли Кинг, marusjanews
Количество просмотров: 1 313
Количество просмотров: 1 313
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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