Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Аманда Холден с дочерью подают пример идеального сочетания

Сегодня, 17:20
Приятно смотреть на красоту.

Аманда Холден с дочерью подают пример идеального сочетания
Английская актриса, телеведущая и певица Аманда Луиза Холден (Amanda Louise Holden) появилась на улицах Лондона в сопровождении своей дочери Лекси.

Аманда Холден с дочерью подают пример идеального сочетания


Хочется обратить внимание на гармонично подобранные цвета нарядов. Зеленый брючный костюм девочки входил в резонанс с оливковой сумочкой мамы, а белая сумочка Люси сочеталась с платьем-рубашкой Аманды и белыми кроп-топами обеих красавиц.

Аманда Холден с дочерью подают пример идеального сочетания


← Зепюр Брутян сменила фамилию Молли Кинг прикрыла белой рубашкой округлившиеся формы →

Ключевые слова: Аманда Холден, marusjanews

Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Amanda Tapping /Аманда Тэйпинг
Amanda Swisten /Аманда Свистен
Amanda Moore /Аманда Мур
Аманда Холден
Королева Максима выбрала необычный образ при посещении Австрии Голландская чета задавала тон официальному визиту.
Молли Кинг прикрыла белой рубашкой округлившиеся формы Молодая женщина выбрала спортивный стиль.
Аманда Холден с дочерью подают пример идеального сочетания Приятно смотреть на красоту.
Зепюр Брутян сменила фамилию Похоже, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян отлично повеселились, когда водили всех за нос своими историями о любви и дружбе.
Как Алекса попала на "Фабрику звезд" Двадцать лет назад на телевидении стартовал проект "Фабрика звезд".
Юрий Шатунов хотел, чтобы его кремировали Сегодня в Столице проходит второй день прощания с Юрием Шатуновым.
Когда состоится прощание с Пьером Нарциссом Прощание с Пьером Нарциссом должно было состояться еще 25 июня.
Вуди Харрельсон с вызывающим принтом на футболке был замечен рядом с Кейт Бланшетт Звезды оживленно разговаривали друг с другом.
Катя Гордон высказалась о Ксении Собчак Сейчас беременная Катя Гордон лежит в больнице, поэтому у нее есть время устроить разборки в Интернете.
Андрей Данилко передал цветы для Юрия Шатунова Андрею Данилко запрещён въезд в Россию на 50 лет.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.