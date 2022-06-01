Хочется обратить внимание на гармонично подобранные цвета нарядов. Зеленый брючный костюм девочки входил в резонанс с оливковой сумочкой мамы, а белая сумочка Люси сочеталась с платьем-рубашкой Аманды и белыми кроп-топами обеих красавиц.
Аманда Холден с дочерью подают пример идеального сочетания
Сегодня, 17:20
Приятно смотреть на красоту.
Английская актриса, телеведущая и певица Аманда Луиза Холден (Amanda Louise Holden) появилась на улицах Лондона в сопровождении своей дочери Лекси.
Хочется обратить внимание на гармонично подобранные цвета нарядов. Зеленый брючный костюм девочки входил в резонанс с оливковой сумочкой мамы, а белая сумочка Люси сочеталась с платьем-рубашкой Аманды и белыми кроп-топами обеих красавиц.
Хочется обратить внимание на гармонично подобранные цвета нарядов. Зеленый брючный костюм девочки входил в резонанс с оливковой сумочкой мамы, а белая сумочка Люси сочеталась с платьем-рубашкой Аманды и белыми кроп-топами обеих красавиц.
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Ключевые слова: Аманда Холден, marusjanews
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Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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