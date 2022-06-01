Аманда Холден с дочерью подают пример идеального сочетания

Английская актриса, телеведущая и певица Аманда Луиза Холден (Amanda Louise Holden) появилась на улицах Лондона в сопровождении своей дочери Лекси.Хочется обратить внимание на гармонично подобранные цвета нарядов. Зеленый брючный костюм девочки входил в резонанс с оливковой сумочкой мамы, а белая сумочка Люси сочеталась с платьем-рубашкой Аманды и белыми кроп-топами обеих красавиц.