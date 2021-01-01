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Вуди Харрельсон с вызывающим принтом на футболке был замечен рядом с Кейт Бланшетт

Сегодня, 15:50
Звезды оживленно разговаривали друг с другом.

Вуди Харрельсон с вызывающим принтом на футболке был замечен рядом с Кейт Бланшетт
Американского актера Вуди Харрельсона (Woody Harrelson) и австралийскую актрису Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) папарацци поймали идущими рядом друг с другом на ферме Уорти во время фестиваля Гластонбери в Англии.

Вуди Харрельсон с вызывающим принтом на футболке был замечен рядом с Кейт Бланшетт


Актер был одет в футболку с листьями марихуаны, в черную бейсболку и черные брюки, заправленные в резиновые сапоги. 60-летний Харрельсон явно подготовился к прогулке по ферме и выглядел как настоящий скваттер.

Вуди Харрельсон с вызывающим принтом на футболке был замечен рядом с Кейт Бланшетт


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Ключевые слова: Вуди Харрельсон, Кейт Бланшетт, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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