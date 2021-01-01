Актер был одет в футболку с листьями марихуаны, в черную бейсболку и черные брюки, заправленные в резиновые сапоги. 60-летний Харрельсон явно подготовился к прогулке по ферме и выглядел как настоящий скваттер.
Вуди Харрельсон с вызывающим принтом на футболке был замечен рядом с Кейт Бланшетт
Сегодня, 15:50
Звезды оживленно разговаривали друг с другом.
Американского актера Вуди Харрельсона (Woody Harrelson) и австралийскую актрису Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) папарацци поймали идущими рядом друг с другом на ферме Уорти во время фестиваля Гластонбери в Англии.
Актер был одет в футболку с листьями марихуаны, в черную бейсболку и черные брюки, заправленные в резиновые сапоги. 60-летний Харрельсон явно подготовился к прогулке по ферме и выглядел как настоящий скваттер.
Актер был одет в футболку с листьями марихуаны, в черную бейсболку и черные брюки, заправленные в резиновые сапоги. 60-летний Харрельсон явно подготовился к прогулке по ферме и выглядел как настоящий скваттер.
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Ключевые слова: Вуди Харрельсон, Кейт Бланшетт, marusjanews
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Количество просмотров: 1 586
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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Вуди Харрельсон с вызывающим принтом на футболке был замечен рядом с Кейт Бланшетт Звезды оживленно разговаривали друг с другом.
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