Вуди Харрельсон с вызывающим принтом на футболке был замечен рядом с Кейт Бланшетт

Американского актера Вуди Харрельсона (Woody Harrelson) и австралийскую актрису Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) папарацци поймали идущими рядом друг с другом на ферме Уорти во время фестиваля Гластонбери в Англии.Актер был одет в футболку с листьями марихуаны, в черную бейсболку и черные брюки, заправленные в резиновые сапоги. 60-летний Харрельсон явно подготовился к прогулке по ферме и выглядел как настоящий скваттер.