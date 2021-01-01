Ожерелье из нескольких цепочек едва прикрывало глубокий вырез-кливаж на белом коротком топе с бретельками-спагетти. Черные солнцезащитные очки добавляли таинственности образу, а слегка приоткрытые розовые чувственные губы манили и обольщали.
Рита Ора в провокационном топе с кливажем разгуливала по ферме Уорти
Сегодня, 11:29
Девушка выглядела, как всегда, соблазнительно.
Британская певица и актриса Рита Ора (Rita Ora) не могла пропустить фестиваль в Гластонбери. Звезда телесериала «Пятьдесят оттенков серого» всем своим видом завлекала и очаровывала.
Ожерелье из нескольких цепочек едва прикрывало глубокий вырез-кливаж на белом коротком топе с бретельками-спагетти. Черные солнцезащитные очки добавляли таинственности образу, а слегка приоткрытые розовые чувственные губы манили и обольщали.
Ожерелье из нескольких цепочек едва прикрывало глубокий вырез-кливаж на белом коротком топе с бретельками-спагетти. Черные солнцезащитные очки добавляли таинственности образу, а слегка приоткрытые розовые чувственные губы манили и обольщали.
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Ключевые слова: Рита Ора, marusjanews
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Количество просмотров: 364
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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