Рита Ора в провокационном топе с кливажем разгуливала по ферме Уорти

Британская певица и актриса Рита Ора (Rita Ora) не могла пропустить фестиваль в Гластонбери. Звезда телесериала «Пятьдесят оттенков серого» всем своим видом завлекала и очаровывала.Ожерелье из нескольких цепочек едва прикрывало глубокий вырез-кливаж на белом коротком топе с бретельками-спагетти. Черные солнцезащитные очки добавляли таинственности образу, а слегка приоткрытые розовые чувственные губы манили и обольщали.