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Гламурный Элтон Джон блестел стеклярусом и стразами на сцене Гайд-парка

Вчера, 19:34
Неунывающий рыцарь музыки и стиля покидает сцену.

Гламурный Элтон Джон блестел стеклярусом и стразами на сцене Гайд-парка

Всемирно известный британский певец Элтон Джон (Elton John) в рамках своего прощального тура появился на концерте в Гайд-парке в эксклюзивном костюме от Gucci.

Гламурный Элтон Джон блестел стеклярусом и стразами на сцене Гайд-парка


75-летний рок-исполнитель не устаёт поражать своей помпезностью и гипертрофированной гламурностью. Блестящий, богато расшитый голубыми цветами фрак, усыпанная стразами и стеклярусом манишка и неизменные экстравагантные очки – визитная карточка сэра Элтона. Кстати, очков в коллекции знаменитого музыканта, по его словам, насчитывается более 250 тысяч пар.

Гламурный Элтон Джон блестел стеклярусом и стразами на сцене Гайд-парка


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Ключевые слова: Элтон Джон, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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