Гламурный Элтон Джон блестел стеклярусом и стразами на сцене Гайд-парка

Всемирно известный британский певец Элтон Джон (Elton John) в рамках своего прощального тура появился на концерте в Гайд-парке в эксклюзивном костюме от Gucci.75-летний рок-исполнитель не устаёт поражать своей помпезностью и гипертрофированной гламурностью. Блестящий, богато расшитый голубыми цветами фрак, усыпанная стразами и стеклярусом манишка и неизменные экстравагантные очки – визитная карточка сэра Элтона. Кстати, очков в коллекции знаменитого музыканта, по его словам, насчитывается более 250 тысяч пар.