75-летний рок-исполнитель не устаёт поражать своей помпезностью и гипертрофированной гламурностью. Блестящий, богато расшитый голубыми цветами фрак, усыпанная стразами и стеклярусом манишка и неизменные экстравагантные очки – визитная карточка сэра Элтона. Кстати, очков в коллекции знаменитого музыканта, по его словам, насчитывается более 250 тысяч пар.
Гламурный Элтон Джон блестел стеклярусом и стразами на сцене Гайд-парка
Вчера, 19:34
Неунывающий рыцарь музыки и стиля покидает сцену.
Всемирно известный британский певец Элтон Джон (Elton John) в рамках своего прощального тура появился на концерте в Гайд-парке в эксклюзивном костюме от Gucci.
75-летний рок-исполнитель не устаёт поражать своей помпезностью и гипертрофированной гламурностью. Блестящий, богато расшитый голубыми цветами фрак, усыпанная стразами и стеклярусом манишка и неизменные экстравагантные очки – визитная карточка сэра Элтона. Кстати, очков в коллекции знаменитого музыканта, по его словам, насчитывается более 250 тысяч пар.
75-летний рок-исполнитель не устаёт поражать своей помпезностью и гипертрофированной гламурностью. Блестящий, богато расшитый голубыми цветами фрак, усыпанная стразами и стеклярусом манишка и неизменные экстравагантные очки – визитная карточка сэра Элтона. Кстати, очков в коллекции знаменитого музыканта, по его словам, насчитывается более 250 тысяч пар.
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Ключевые слова: Элтон Джон, marusjanews
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Количество просмотров: 1 287
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Гламурный Элтон Джон блестел стеклярусом и стразами на сцене Гайд-парка Неунывающий рыцарь музыки и стиля покидает сцену.
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