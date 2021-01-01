Двукратная номинантка на премию «Оскар» шагала по съёмочной площадке в корсетном топе цвета фуксии и широких брюках-клеш. Серебряные звезды украшали штанины актрисы. А розовый шейный платок и блестящие туфли дополняли яркий образ, выдержанный в стиле 70-х.
Марго Робби затянулась в корсет и украсилась звездами
Вчера, 19:17
Звезда «Соседей» стала Барби.
Австралийская актриса Марго Робби (Margot Robbie) стала объектом папарацци во время съемок фильма «Барби» в Лос-Анджелесе. 31-летней платиновой блондинке идеально подошла роль знаменитой куклы.
Двукратная номинантка на премию «Оскар» шагала по съёмочной площадке в корсетном топе цвета фуксии и широких брюках-клеш. Серебряные звезды украшали штанины актрисы. А розовый шейный платок и блестящие туфли дополняли яркий образ, выдержанный в стиле 70-х.
Двукратная номинантка на премию «Оскар» шагала по съёмочной площадке в корсетном топе цвета фуксии и широких брюках-клеш. Серебряные звезды украшали штанины актрисы. А розовый шейный платок и блестящие туфли дополняли яркий образ, выдержанный в стиле 70-х.
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Ключевые слова: Марго Робби, marusjanews
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Количество просмотров: 1 300
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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