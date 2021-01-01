Королевская семья Испании не «ломает голову» в выборе одежды для посещения театра

25 июня Король Фелипе VI, королева Летиция, кронпринцесса Леонор и принцесса София посетили представление Марии Пажес в мадридском театре «Teatros De El Canal». Наиболее ярко выглядела королева Летиция - в чёрной шёлковой безрукавной блузке, белых укороченных брюках и серых босоножках. В руках её величество держала белый жакет. Король Филипе VI был в голубом пиджаке, рубашке в клетку и светлых джинсах.Их дочери выбрали стиль casual. Наследница испанского престола кронпринцесса Леонор решила надеть розовое платье с мелким узором и светлые босоножки, а кремовая сумочка через плечо на тёмном ремешке немного оживляла образ.Её младшая сестра - принцесса София была в коротком платье с цветочным принтом и в синей джинсовой курточке с закатанными рукавами.