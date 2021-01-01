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Королевская семья Испании не «ломает голову» в выборе одежды для посещения театра

Вчера, 19:01
Будь проще и к тебе потянуться люди.

Королевская семья Испании не «ломает голову» в выборе одежды для посещения театра
25 июня Король Фелипе VI, королева Летиция, кронпринцесса Леонор и принцесса София посетили представление Марии Пажес в мадридском театре «Teatros De El Canal». Наиболее ярко выглядела королева Летиция - в чёрной шёлковой безрукавной блузке, белых укороченных брюках и серых босоножках. В руках её величество держала белый жакет. Король Филипе VI был в голубом пиджаке, рубашке в клетку и светлых джинсах.

Королевская семья Испании не «ломает голову» в выборе одежды для посещения театра


Их дочери выбрали стиль casual. Наследница испанского престола кронпринцесса Леонор решила надеть розовое платье с мелким узором и светлые босоножки, а кремовая сумочка через плечо на тёмном ремешке немного оживляла образ.
Её младшая сестра - принцесса София была в коротком платье с цветочным принтом и в синей джинсовой курточке с закатанными рукавами.

Королевская семья Испании не «ломает голову» в выборе одежды для посещения театра


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Ключевые слова: королева Летиция, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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