Исламский полумесяц стал иконой и главным лейтмотивом коллекции француженки Marine Serre

Одна из молодых дизайнеров и победительница конкурса LVMH Prize 2017 Марин Серр (Marine Serre) во время PFW представила публике свою коллекцию Весна-Лето 2023, в которой смешались исламские мотивы и спортивный стиль.Темные легинсы, эластичные топы, бадлоны, трико и даже купальники из переработанного полиамида, создавали эффект «второй кожи» и были покрыты золотистым принтом.Одежда молодой француженки была наполнена множеством символов, основным среди которых стал логотип бренда.«Луна для нас подобна иконе, эмблеме, образу»,- рассказывала Марин Серр, украсив полумесяцем почти все свои модели.Коллекция француженки – это не просто показ мод, это целая философская концепция. А не тяжеловат ли экофутуризм для повседневности?