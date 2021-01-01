Исламский полумесяц стал иконой и главным лейтмотивом коллекции француженки Marine Serre

Темные легинсы, эластичные топы, бадлоны, трико и даже купальники из переработанного полиамида, создавали эффект «второй кожи» и были покрыты золотистым принтом.
Одежда молодой француженки была наполнена множеством символов, основным среди которых стал логотип бренда.
«Луна для нас подобна иконе, эмблеме, образу»,- рассказывала Марин Серр, украсив полумесяцем почти все свои модели.
Коллекция француженки – это не просто показ мод, это целая философская концепция. А не тяжеловат ли экофутуризм для повседневности?