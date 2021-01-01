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Исламский полумесяц стал иконой и главным лейтмотивом коллекции француженки Marine Serre

Вчера, 18:38
Символизм в искусстве высокой моды.

Исламский полумесяц стал иконой и главным лейтмотивом коллекции француженки Marine Serre
Одна из молодых дизайнеров и победительница конкурса LVMH Prize 2017 Марин Серр (Marine Serre) во время PFW представила публике свою коллекцию Весна-Лето 2023, в которой смешались исламские мотивы и спортивный стиль.

Исламский полумесяц стал иконой и главным лейтмотивом коллекции француженки Marine Serre


Темные легинсы, эластичные топы, бадлоны, трико и даже купальники из переработанного полиамида, создавали эффект «второй кожи» и были покрыты золотистым принтом.
Одежда молодой француженки была наполнена множеством символов, основным среди которых стал логотип бренда.
«Луна для нас подобна иконе, эмблеме, образу»,- рассказывала Марин Серр, украсив полумесяцем почти все свои модели.
Коллекция француженки – это не просто показ мод, это целая философская концепция. А не тяжеловат ли экофутуризм для повседневности?

Исламский полумесяц стал иконой и главным лейтмотивом коллекции француженки Marine Serre


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Ключевые слова: Показ мод Париж, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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