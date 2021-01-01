36-летняя звезда подиумов не выбирала ярких и броских цветов и вызывающих нарядов. Наоборот, майка и легкая белая рубашка с подвернутыми рукавами, кремовые брюки с оригинальными поясами и карманами, тщательно убранные волосы придавали модели скромный, но элегантный вид.
Ирина Шейк шла по улице Нью-Йорка как по французскому подиуму
Вчера, 12:18
Простота всегда в моде.
На днях фотографы запечатлели знаменитую модель Ирину Шейк во время послеобеденной прогулки по Нью-Йорку. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера в удобной повседневной одежде наслаждалась чашкой кофе.
36-летняя звезда подиумов не выбирала ярких и броских цветов и вызывающих нарядов. Наоборот, майка и легкая белая рубашка с подвернутыми рукавами, кремовые брюки с оригинальными поясами и карманами, тщательно убранные волосы придавали модели скромный, но элегантный вид.
36-летняя звезда подиумов не выбирала ярких и броских цветов и вызывающих нарядов. Наоборот, майка и легкая белая рубашка с подвернутыми рукавами, кремовые брюки с оригинальными поясами и карманами, тщательно убранные волосы придавали модели скромный, но элегантный вид.
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Ключевые слова: Ирина Шейк, marusjanews
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Количество просмотров: 2 548
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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