Ирина Шейк шла по улице Нью-Йорка как по французскому подиуму

На днях фотографы запечатлели знаменитую модель Ирину Шейк во время послеобеденной прогулки по Нью-Йорку. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера в удобной повседневной одежде наслаждалась чашкой кофе.36-летняя звезда подиумов не выбирала ярких и броских цветов и вызывающих нарядов. Наоборот, майка и легкая белая рубашка с подвернутыми рукавами, кремовые брюки с оригинальными поясами и карманами, тщательно убранные волосы придавали модели скромный, но элегантный вид.