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Ирина Шейк шла по улице Нью-Йорка как по французскому подиуму

Вчера, 12:18
Простота всегда в моде.

Ирина Шейк шла по улице Нью-Йорка как по французскому подиуму

На днях фотографы запечатлели знаменитую модель Ирину Шейк во время послеобеденной прогулки по Нью-Йорку. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера в удобной повседневной одежде наслаждалась чашкой кофе.

Ирина Шейк шла по улице Нью-Йорка как по французскому подиуму


36-летняя звезда подиумов не выбирала ярких и броских цветов и вызывающих нарядов. Наоборот, майка и легкая белая рубашка с подвернутыми рукавами, кремовые брюки с оригинальными поясами и карманами, тщательно убранные волосы придавали модели скромный, но элегантный вид.

Ирина Шейк шла по улице Нью-Йорка как по французскому подиуму


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Ключевые слова: Ирина Шейк, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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