Дрю Бэрримор спрятала себя под розовым балахоном на «Дневной Эмми» в Пасадене

Представительница знаменитого актёрского клана Берриморов - Дрю Бэрримор (Drew Barrymore) появилась на 49-й церемонии вручения премии "Дневная Эмми" в свободном розовом наряде.47-летняя американская актриса не выставляла свою фигуру на показ, скрывая её в складках длинного платья с накидкой.