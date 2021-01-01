47-летняя американская актриса не выставляла свою фигуру на показ, скрывая её в складках длинного платья с накидкой.
Дрю Бэрримор спрятала себя под розовым балахоном на «Дневной Эмми» в Пасадене
Вчера, 12:08
Звезда не собирается менять свою внешность.
Представительница знаменитого актёрского клана Берриморов - Дрю Бэрримор (Drew Barrymore) появилась на 49-й церемонии вручения премии "Дневная Эмми" в свободном розовом наряде.
47-летняя американская актриса не выставляла свою фигуру на показ, скрывая её в складках длинного платья с накидкой.
47-летняя американская актриса не выставляла свою фигуру на показ, скрывая её в складках длинного платья с накидкой.
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Ключевые слова: Дрю Бэрримор, marusjanews
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Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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Дрю Бэрримор спрятала себя под розовым балахоном на «Дневной Эмми» в Пасадене Звезда не собирается менять свою внешность.
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