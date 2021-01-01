Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Бритни Спирс появилась на обложке популярного иранского журнала с молодым мужем

Вчера, 11:51
Поп-звезда, как всегда, привлекает всеобщее внимание.

Бритни Спирс появилась на обложке популярного иранского журнала с молодым мужем
Свадебное фото 40-летней Бритни Спирс (Britney Spears) и 28-летнего Сэма Асгари (Sam Asghari) украсило обложку журнала «Tehran», журнала известного не только в Иране, но и в Америке.

Бритни Спирс появилась на обложке популярного иранского журнала с молодым мужем


Фитнес-тренер после женитьбы на знаменитой певице не просто прославился, а стал гордостью своей страны. А сама поп-звезда, после небольшого перерыва, снова вернулась в социальные сети, чтобы радовать поклонников своими яркими образами и необычными нарядами.

Бритни Спирс появилась на обложке популярного иранского журнала с молодым мужем


← Kidsuper превратил Парижскую неделю моды в полотно для художника Дрю Бэрримор спрятала себя под розовым балахоном на «Дневной Эмми» в П... →

Ключевые слова: Бритни Спирс, marusjanews

Количество просмотров: 2 314
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
В сети обсуждают первые фото со свадьбы Бритни Спирс
Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над ней
Как Сэм Асгари прокомментировал слухи о его помолвке с Бритни Спирс
Заметно постаревшая Бритни Спирс с бойфрендом появилась на фитнес-премии
Гламурный Элтон Джон блестел стеклярусом и стразами на сцене Гайд-парка Неунывающий рыцарь музыки и стиля покидает сцену.
Марго Робби затянулась в корсет и украсилась звездами Звезда «Соседей» стала Барби.
Королевская семья Испании не «ломает голову» в выборе одежды для посещения театра Будь проще и к тебе потянуться люди.
Дениз Ван Аутен вызвала аншлаг в белой комбинации с бахромой Певица с удовольствием позировала перед фотокамерами.
Исламский полумесяц стал иконой и главным лейтмотивом коллекции француженки Marine Serre Символизм в искусстве высокой моды.
Ирина Шейк шла по улице Нью-Йорка как по французскому подиуму Простота всегда в моде.
Дрю Бэрримор спрятала себя под розовым балахоном на «Дневной Эмми» в Пасадене Звезда не собирается менять свою внешность.
Бритни Спирс появилась на обложке популярного иранского журнала с молодым мужем Поп-звезда, как всегда, привлекает всеобщее внимание.
Kidsuper превратил Парижскую неделю моды в полотно для художника Перспективный дизайнер решил покорить мир искусства.
Страсть присутствовала в каждом элементе платья на показе мод фламенко в Мадриде Танец стал образцом моды и стиля.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.