Бритни Спирс появилась на обложке популярного иранского журнала с молодым мужем

Свадебное фото 40-летней Бритни Спирс (Britney Spears) и 28-летнего Сэма Асгари (Sam Asghari) украсило обложку журнала «Tehran», журнала известного не только в Иране, но и в Америке.Фитнес-тренер после женитьбы на знаменитой певице не просто прославился, а стал гордостью своей страны. А сама поп-звезда, после небольшого перерыва, снова вернулась в социальные сети, чтобы радовать поклонников своими яркими образами и необычными нарядами.