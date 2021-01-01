Фитнес-тренер после женитьбы на знаменитой певице не просто прославился, а стал гордостью своей страны. А сама поп-звезда, после небольшого перерыва, снова вернулась в социальные сети, чтобы радовать поклонников своими яркими образами и необычными нарядами.
Бритни Спирс появилась на обложке популярного иранского журнала с молодым мужем
Вчера, 11:51
Поп-звезда, как всегда, привлекает всеобщее внимание.
Свадебное фото 40-летней Бритни Спирс (Britney Spears) и 28-летнего Сэма Асгари (Sam Asghari) украсило обложку журнала «Tehran», журнала известного не только в Иране, но и в Америке.
Фитнес-тренер после женитьбы на знаменитой певице не просто прославился, а стал гордостью своей страны. А сама поп-звезда, после небольшого перерыва, снова вернулась в социальные сети, чтобы радовать поклонников своими яркими образами и необычными нарядами.
Фитнес-тренер после женитьбы на знаменитой певице не просто прославился, а стал гордостью своей страны. А сама поп-звезда, после небольшого перерыва, снова вернулась в социальные сети, чтобы радовать поклонников своими яркими образами и необычными нарядами.
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Ключевые слова: Бритни Спирс, marusjanews
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Количество просмотров: 2 314
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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Бритни Спирс появилась на обложке популярного иранского журнала с молодым мужем Поп-звезда, как всегда, привлекает всеобщее внимание.
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