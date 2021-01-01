Kidsuper превратил Парижскую неделю моды в полотно для художника

Колм Диллэйн, 30-летний основатель и дизайнер бренда уличной одежды KidSuper, представил свою новую коллекцию на Парижской неделе мужской моды.Финалист премии LVMH Prize 2021 поразил своим нестандартным мышлением. Его одежда пестрела всеми цветами радуги, как будто, это одежда художника, который только-только отошел от мольберта.Многие модели привлекали внимание кисточками в шляпе или в прическе, а также тюбиком краски вместо сережки. Куртки, брюки, свитера, пальто, плащи, головные уборы и даже обувь были покрыты графическим рисунком и экспериментальными принтами.Определенно, Колм Диллэйн решил представить себя миру в качестве оригинального живописца. Но зачем для этого выбирать показ мод?