Kidsuper превратил Парижскую неделю моды в полотно для художника

Финалист премии LVMH Prize 2021 поразил своим нестандартным мышлением. Его одежда пестрела всеми цветами радуги, как будто, это одежда художника, который только-только отошел от мольберта.
Многие модели привлекали внимание кисточками в шляпе или в прическе, а также тюбиком краски вместо сережки. Куртки, брюки, свитера, пальто, плащи, головные уборы и даже обувь были покрыты графическим рисунком и экспериментальными принтами.
Определенно, Колм Диллэйн решил представить себя миру в качестве оригинального живописца. Но зачем для этого выбирать показ мод?