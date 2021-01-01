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«Девушка Бонда» Ольга Куриленко выполнила «задание» на вечеринке в Лондоне

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«Девушка Бонда» Ольга Куриленко выполнила «задание» на вечеринке в Лондоне
Актриса и модель Ольга Куриленко посетила вечеринку «Пир алхимика» по случаю празднования двухсотлетия Национальной галереи в Лондоне.

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко выполнила «задание» на вечеринке в Лондоне


Воздушное серо-голубое платье Ольги блестело и переливалось, как множество звезд на небе.

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко выполнила «задание» на вечеринке в Лондоне


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Ключевые слова: Ольга Куриленко, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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