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Пинк разгуливала по Нью-Йорку в рваной куртке и с бутылками вина

Сегодня, 19:02
Свобода – это жизнь!

Пинк разгуливала по Нью-Йорку в рваной куртке и с бутылками вина
Знаменитая американская певица Пинк (Alecia Beth Moore) выходила из отеля The Greenwich в Нью-Йорке явно в сценическом образе.

Пинк разгуливала по Нью-Йорку в рваной куртке и с бутылками вина


42- летняя эпатажная звезда надела кремовые спортивные штаны, кроссовки, черную майку и рваную шелковую куртку в стиле varsity. На голове у Алиши, как всегда, было «нечто».

Пинк разгуливала по Нью-Йорку в рваной куртке и с бутылками вина


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Ключевые слова: Пинк, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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