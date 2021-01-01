42- летняя эпатажная звезда надела кремовые спортивные штаны, кроссовки, черную майку и рваную шелковую куртку в стиле varsity. На голове у Алиши, как всегда, было «нечто».
Пинк разгуливала по Нью-Йорку в рваной куртке и с бутылками вина
Сегодня, 19:02
Свобода – это жизнь!
Знаменитая американская певица Пинк (Alecia Beth Moore) выходила из отеля The Greenwich в Нью-Йорке явно в сценическом образе.
42- летняя эпатажная звезда надела кремовые спортивные штаны, кроссовки, черную майку и рваную шелковую куртку в стиле varsity. На голове у Алиши, как всегда, было «нечто».
42- летняя эпатажная звезда надела кремовые спортивные штаны, кроссовки, черную майку и рваную шелковую куртку в стиле varsity. На голове у Алиши, как всегда, было «нечто».
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Ключевые слова: Пинк, marusjanews
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Количество просмотров: 546
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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