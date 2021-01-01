Пинк разгуливала по Нью-Йорку в рваной куртке и с бутылками вина

Знаменитая американская певица Пинк (Alecia Beth Moore) выходила из отеля The Greenwich в Нью-Йорке явно в сценическом образе.42- летняя эпатажная звезда надела кремовые спортивные штаны, кроссовки, черную майку и рваную шелковую куртку в стиле varsity. На голове у Алиши, как всегда, было «нечто».