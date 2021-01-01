Звезда ситкома «Друзья» была в укороченных, красиво обтягивающих синих джинсах и черных мужских туфлях. Блуза с V-образным воротом и с еле заметными темными вертикальными полосками ещё более подчеркивала стройную фигуру актрисы. Несколько золотых украшений не выбивались из общей композиции. Не хватало только ковбойской шляпы для завершения образа.
Кортни Кокс пришла в ресторан в одежде для закусочной
Сегодня, 14:41
Джинсы – вещь универсальная.
Американская актриса Кортни Басс Кокс (Courteney Bass Cox) прибыла на ужин в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, как будто бы собралась заскочить в трактир на Диком Западе.
Звезда ситкома «Друзья» была в укороченных, красиво обтягивающих синих джинсах и черных мужских туфлях. Блуза с V-образным воротом и с еле заметными темными вертикальными полосками ещё более подчеркивала стройную фигуру актрисы. Несколько золотых украшений не выбивались из общей композиции. Не хватало только ковбойской шляпы для завершения образа.
Звезда ситкома «Друзья» была в укороченных, красиво обтягивающих синих джинсах и черных мужских туфлях. Блуза с V-образным воротом и с еле заметными темными вертикальными полосками ещё более подчеркивала стройную фигуру актрисы. Несколько золотых украшений не выбивались из общей композиции. Не хватало только ковбойской шляпы для завершения образа.
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Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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