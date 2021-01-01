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Кортни Кокс пришла в ресторан в одежде для закусочной

Сегодня, 14:41
Джинсы – вещь универсальная.

Кортни Кокс пришла в ресторан в одежде для закусочной
Американская актриса Кортни Басс Кокс (Courteney Bass Cox) прибыла на ужин в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, как будто бы собралась заскочить в трактир на Диком Западе.

Кортни Кокс пришла в ресторан в одежде для закусочной


Звезда ситкома «Друзья» была в укороченных, красиво обтягивающих синих джинсах и черных мужских туфлях. Блуза с V-образным воротом и с еле заметными темными вертикальными полосками ещё более подчеркивала стройную фигуру актрисы. Несколько золотых украшений не выбивались из общей композиции. Не хватало только ковбойской шляпы для завершения образа.

Кортни Кокс пришла в ресторан в одежде для закусочной


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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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Кортни Кокс пришла в ресторан в одежде для закусочной Джинсы – вещь универсальная.
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