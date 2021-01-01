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Джейсон Стэтхем шел по улицам Лондона, прикрывая лицо черными очками

Вчера, 22:03
Неудержимый «Паркер» снова в деле.

Джейсон Стэтхем шел по улицам Лондона, прикрывая лицо черными очками
23 июня в Лондоне фотографы поймали в кадр куда-то спешащего Джейсона Стэтхема (Jason Statham). Актёр был одет в стильный костюм, модельные туфли, футболку под пиджак и с неизменно брутальной щетиной. Солнцезащитные очки прикрывали глаза артиста. Увидев папарацци, Джейсон только усмехнулся.

Джейсон Стэтхем шел по улицам Лондона, прикрывая лицо черными очками


Всем своим видом, 54-летний герой культовых боевиков, демонстрировал спокойную уверенность, будто сошёл прямо с экрана «Перевозчика». Образ, созданный им в кино, перекочевал в реальный мир.

Джейсон Стэтхем шел по улицам Лондона, прикрывая лицо черными очками


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Ключевые слова: Джейсон Стэтхем, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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