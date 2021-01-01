Джейсон Стэтхем шел по улицам Лондона, прикрывая лицо черными очками

23 июня в Лондоне фотографы поймали в кадр куда-то спешащего Джейсона Стэтхема (Jason Statham). Актёр был одет в стильный костюм, модельные туфли, футболку под пиджак и с неизменно брутальной щетиной. Солнцезащитные очки прикрывали глаза артиста. Увидев папарацци, Джейсон только усмехнулся.Всем своим видом, 54-летний герой культовых боевиков, демонстрировал спокойную уверенность, будто сошёл прямо с экрана «Перевозчика». Образ, созданный им в кино, перекочевал в реальный мир.