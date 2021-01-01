Всем своим видом, 54-летний герой культовых боевиков, демонстрировал спокойную уверенность, будто сошёл прямо с экрана «Перевозчика». Образ, созданный им в кино, перекочевал в реальный мир.
Джейсон Стэтхем шел по улицам Лондона, прикрывая лицо черными очками
Вчера, 22:03
Неудержимый «Паркер» снова в деле.
23 июня в Лондоне фотографы поймали в кадр куда-то спешащего Джейсона Стэтхема (Jason Statham). Актёр был одет в стильный костюм, модельные туфли, футболку под пиджак и с неизменно брутальной щетиной. Солнцезащитные очки прикрывали глаза артиста. Увидев папарацци, Джейсон только усмехнулся.
Всем своим видом, 54-летний герой культовых боевиков, демонстрировал спокойную уверенность, будто сошёл прямо с экрана «Перевозчика». Образ, созданный им в кино, перекочевал в реальный мир.
Всем своим видом, 54-летний герой культовых боевиков, демонстрировал спокойную уверенность, будто сошёл прямо с экрана «Перевозчика». Образ, созданный им в кино, перекочевал в реальный мир.
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Ключевые слова: Джейсон Стэтхем, marusjanews
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Количество просмотров: 1 599
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Джейсон Стэтхем шел по улицам Лондона, прикрывая лицо черными очками Неудержимый «Паркер» снова в деле.
Бывшая жена миллиардера Джастин Маск гуляла с собачкой в рваных джинсах и стоптанной обуви Когда сын становится дочерью некогда думать о внешнем виде.
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