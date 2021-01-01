Бывшая жена миллиардера Джастин Маск гуляла с собачкой в рваных джинсах и стоптанной обуви

Мать пятерых детей 49-летняя Джастин Маск выгуливала своего терьера и попала под камеры папарацци. Рваные джинсы, стоптанные кроссовки и черная кофта на молнии не выдавали в ней бывшую жену одного из богатейших людей планеты.Канадская писательница не использовала макияж и выглядела скромно и буднично. Наверняка, в гардеробе Джастин есть и другие наряды, но они, видимо, не подошли для выгула домашнего любимца.