Канадская писательница не использовала макияж и выглядела скромно и буднично. Наверняка, в гардеробе Джастин есть и другие наряды, но они, видимо, не подошли для выгула домашнего любимца.
Бывшая жена миллиардера Джастин Маск гуляла с собачкой в рваных джинсах и стоптанной обуви
Сегодня, 15:55
Когда сын становится дочерью некогда думать о внешнем виде.
Мать пятерых детей 49-летняя Джастин Маск выгуливала своего терьера и попала под камеры папарацци. Рваные джинсы, стоптанные кроссовки и черная кофта на молнии не выдавали в ней бывшую жену одного из богатейших людей планеты.
Канадская писательница не использовала макияж и выглядела скромно и буднично. Наверняка, в гардеробе Джастин есть и другие наряды, но они, видимо, не подошли для выгула домашнего любимца.
Канадская писательница не использовала макияж и выглядела скромно и буднично. Наверняка, в гардеробе Джастин есть и другие наряды, но они, видимо, не подошли для выгула домашнего любимца.
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Ключевые слова: Джастин Маск, marusjanews
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Количество просмотров: 104
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Бывшая жена миллиардера Джастин Маск гуляла с собачкой в рваных джинсах и стоптанной обуви Когда сын становится дочерью некогда думать о внешнем виде.
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