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Королева Ма́ксима вся в рубинах блистала на дипломатическом ужине в Амстердаме

Сегодня, 14:11
Помпезный выход королевской четы не мог не привлечь внимания фотографов.

Королева Ма́ксима вся в рубинах блистала на дипломатическом ужине в Амстердаме


Король Ви́ллем-Алекса́ндр и его супруга Ма́ксима посетили ужин дипломатического корпуса. Королева-консорт Нидерландов спускалась по красной ковровой дорожке в нежно-коралловом платье со шлейфом из струящегося материала.

Королева Ма́ксима вся в рубинах блистала на дипломатическом ужине в Амстердаме


Объемный орнамент на наряде Максимы интересно сочетался с гладким атласным поясом. В тон была подобрана и сумочка-минодьер.
Хочется отметить великолепный ювелирный гарнитур с рубинами, состоящий из ожерелья, сережек, перстня и королевской диадемы.

Королева Ма́ксима вся в рубинах блистала на дипломатическом ужине в Амстердаме


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Ключевые слова: Королева Максима, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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