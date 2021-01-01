Королева Ма́ксима вся в рубинах блистала на дипломатическом ужине в Амстердаме

Король Ви́ллем-Алекса́ндр и его супруга Ма́ксима посетили ужин дипломатического корпуса. Королева-консорт Нидерландов спускалась по красной ковровой дорожке в нежно-коралловом платье со шлейфом из струящегося материала.Объемный орнамент на наряде Максимы интересно сочетался с гладким атласным поясом. В тон была подобрана и сумочка-минодьер.Хочется отметить великолепный ювелирный гарнитур с рубинами, состоящий из ожерелья, сережек, перстня и королевской диадемы.