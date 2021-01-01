Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках смертников»

Сегодня, 12:59
Очаровательная малышка выглядела в стиле героини Льюиса Кэрролла.

Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках смертников»
Юное дарование Арло Мерц (Arlo Mertz) словно изящная куколка посетила премьеру фильма «Список смертников» («The terminal list»), в котором сыграла роль Луси.

Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках смертников»


Девочка была одета в нежно-голубое платье из гофрированной ткани. Рукава-фонарики и кружева понизу платья добавляли романтику в милый образ маленькой Арло.
На шею девочка одела цепочку со своим именем, а на ноги – оригинальные сандалии.

Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках смертников»


← «Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамера... Риз Купер на Парижской неделе мужской моды выбрал практичность и прост... →

Ключевые слова: Арло Мерц, marusjanews

Количество просмотров: 949
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ида Галич выбрала для похода на премьеру фильма короткое платье
Пейтон Рой Лист прибыла на премьеру фильма в стильном комбинезоне
Хэйли Оррантия посетила премьеру фильма в нежном и милом платье
Дженна Дуан одела красное платье в горошек и сандалии на прогулку
Бывшая жена миллиардера Джастин Маск гуляла с собачкой в рваных джинсах и стоптанной обуви Когда сын становится дочерью некогда думать о внешнем виде.
Как Андрей Разин охарактеризовал свои отношения с Юрием Шатуновым Последние несколько лет Андрей Разин и Юрий Шатунов судись за права на песни "Ласкового мая".
"Слезы": Ольга Зарубина высказалась о размере своей пенсии 63-летняя Ольга Зарубина недовольна размером своей пенсии.
Королева Ма́ксима вся в рубинах блистала на дипломатическом ужине в Амстердаме Помпезный выход королевской четы не мог не привлечь внимания фотографов.
Вальтер Ван Бейрендонк выставил на подиум героев комиксов Кибер-панк и поп-арт во французской моде.
Риз Купер на Парижской неделе мужской моды выбрал практичность и простоту Дорогу молодым!
Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках смертников» Очаровательная малышка выглядела в стиле героини Льюиса Кэрролла.
«Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамерами в Монте-Карло 24-летняя красотка умеет себя преподнести.
Скончался Юрий Шатунов Второй день подряд ознаменовался потерями среди артистов.
Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова 28-летняя Милана Тюльпанова не скрывает, что ее внешность претерпела немало изменений.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.