Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках смертников»

Юное дарование Арло Мерц (Arlo Mertz) словно изящная куколка посетила премьеру фильма «Список смертников» («The terminal list»), в котором сыграла роль Луси.Девочка была одета в нежно-голубое платье из гофрированной ткани. Рукава-фонарики и кружева понизу платья добавляли романтику в милый образ маленькой Арло.На шею девочка одела цепочку со своим именем, а на ноги – оригинальные сандалии.