Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках смертников»
Сегодня, 12:59
Очаровательная малышка выглядела в стиле героини Льюиса Кэрролла.
Юное дарование Арло Мерц (Arlo Mertz) словно изящная куколка посетила премьеру фильма «Список смертников» («The terminal list»), в котором сыграла роль Луси.
Девочка была одета в нежно-голубое платье из гофрированной ткани. Рукава-фонарики и кружева понизу платья добавляли романтику в милый образ маленькой Арло. На шею девочка одела цепочку со своим именем, а на ноги – оригинальные сандалии.