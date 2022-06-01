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«Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамерами в Монте-Карло

Сегодня, 12:27
24-летняя красотка умеет себя преподнести.

«Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамерами в Монте-Карло
Французская модель Амандин Пети (Amandine Petit) на закрытии фестиваля в Монте-Карло одела несколько необычное прозрачное платье до пят, усыпанное не то «листьями», не то «перьями» серо-голубого оттенка.

«Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамерами в Монте-Карло


Волосы коронованной красавицы были идеально уложены в классический пучок для танцев. Линию шеи подчеркнули удлиненные сережки. Большие оригинальные перстни украсили изящные пальчики юной красавицы, а изысканные браслеты – тонкое запястье.

«Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамерами в Монте-Карло


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Ключевые слова: Амандин Пети, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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