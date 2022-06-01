Волосы коронованной красавицы были идеально уложены в классический пучок для танцев. Линию шеи подчеркнули удлиненные сережки. Большие оригинальные перстни украсили изящные пальчики юной красавицы, а изысканные браслеты – тонкое запястье.
«Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамерами в Монте-Карло
Сегодня, 12:27
24-летняя красотка умеет себя преподнести.
Французская модель Амандин Пети (Amandine Petit) на закрытии фестиваля в Монте-Карло одела несколько необычное прозрачное платье до пят, усыпанное не то «листьями», не то «перьями» серо-голубого оттенка.
Волосы коронованной красавицы были идеально уложены в классический пучок для танцев. Линию шеи подчеркнули удлиненные сережки. Большие оригинальные перстни украсили изящные пальчики юной красавицы, а изысканные браслеты – тонкое запястье.
Волосы коронованной красавицы были идеально уложены в классический пучок для танцев. Линию шеи подчеркнули удлиненные сережки. Большие оригинальные перстни украсили изящные пальчики юной красавицы, а изысканные браслеты – тонкое запястье.
← Скончался Юрий Шатунов Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках сме... →
Ключевые слова: Амандин Пети, marusjanews
Количество просмотров: 1 053
Количество просмотров: 1 053
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Бывшая жена миллиардера Джастин Маск гуляла с собачкой в рваных джинсах и стоптанной обуви Когда сын становится дочерью некогда думать о внешнем виде.
Как Андрей Разин охарактеризовал свои отношения с Юрием Шатуновым Последние несколько лет Андрей Разин и Юрий Шатунов судись за права на песни "Ласкового мая".
"Слезы": Ольга Зарубина высказалась о размере своей пенсии 63-летняя Ольга Зарубина недовольна размером своей пенсии.
Королева Ма́ксима вся в рубинах блистала на дипломатическом ужине в Амстердаме Помпезный выход королевской четы не мог не привлечь внимания фотографов.
Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках смертников» Очаровательная малышка выглядела в стиле героини Льюиса Кэрролла.
«Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамерами в Монте-Карло 24-летняя красотка умеет себя преподнести.