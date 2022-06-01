Изящное оформление выреза и открытая плечевая зона подчеркнули красивые руки и шею племянницы суверена Монако. А многослойная юбка из органзы выделила силуэт юной леди.
Пышечка Камилла Готтлиб не побоялась появиться в красном
Сегодня, 00:03
Улыбка не сходила с губ молодой девушки.
Внучка Грейс Келли Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) рискнула появиться на Церемонии закрытия 61-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло в длинном ярком красном платье. Классические туфли-лодочки и маникюр тоже были окрашены в так называемый «цвет страсти».
Изящное оформление выреза и открытая плечевая зона подчеркнули красивые руки и шею племянницы суверена Монако. А многослойная юбка из органзы выделила силуэт юной леди.
Изящное оформление выреза и открытая плечевая зона подчеркнули красивые руки и шею племянницы суверена Монако. А многослойная юбка из органзы выделила силуэт юной леди.
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Ключевые слова: Камилла Готтлиб, marusjanews
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Количество просмотров: 754
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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