Пышечка Камилла Готтлиб не побоялась появиться в красном

Внучка Грейс Келли Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) рискнула появиться на Церемонии закрытия 61-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло в длинном ярком красном платье. Классические туфли-лодочки и маникюр тоже были окрашены в так называемый «цвет страсти».Изящное оформление выреза и открытая плечевая зона подчеркнули красивые руки и шею племянницы суверена Монако. А многослойная юбка из органзы выделила силуэт юной леди.