Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Пышечка Камилла Готтлиб не побоялась появиться в красном

Сегодня, 00:03
Улыбка не сходила с губ молодой девушки.

Пышечка Камилла Готтлиб не побоялась появиться в красном
Внучка Грейс Келли Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) рискнула появиться на Церемонии закрытия 61-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло в длинном ярком красном платье. Классические туфли-лодочки и маникюр тоже были окрашены в так называемый «цвет страсти».

Пышечка Камилла Готтлиб не побоялась появиться в красном


Изящное оформление выреза и открытая плечевая зона подчеркнули красивые руки и шею племянницы суверена Монако. А многослойная юбка из органзы выделила силуэт юной леди.

Пышечка Камилла Готтлиб не побоялась появиться в красном


← Диего Луна уговорили на портретную съёмку в Мадриде в повседневном нар...

Ключевые слова: Камилла Готтлиб, marusjanews

Количество просмотров: 754
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло
Стефани Крамер открыла плечи и щиколотки на фестивале в Монте-Карло
Ксения Собчак предстала в платье, цвет которого сама не знает
Kamila Szczawinska /Камилла Сзкавинская
Пышечка Камилла Готтлиб не побоялась появиться в красном Улыбка не сходила с губ молодой девушки.
Диего Луна уговорили на портретную съёмку в Мадриде в повседневном наряде Звезду блокбастеров не удалось "взять на испуг".
Королева Ма́ксима приехала на симпозиум в Гаагу в мятом платье Все могут короли?
Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд не постеснялась открыть плечи «Жить и восхищать» - основной девиз американской звезды.
Кейт Миддлтон в ослепительно белом выделялась на фоне потомков африканских мигрантов Герцогиня Кембриджская не может быть серой мышкой.
Виктория Боня призналась, что соврала о своей личной жизни Несколько месяцев назад Виктория Боня поделилась снимком с неким мужчиной и сообщила, что это ее новый возлюбленный.
Реджи́на Ли Холл выступила в шелковой пижаме на «Каннских львах» Женщина выглядела ярко и выразительно.
Umit Benan соединил Восток и Запад в своей уникальной коллекции одежды Каждый костюм – это не просто вещь, это история.
Итальянский лейбл одежды и парфюмерии Zegna предлагает мужчинам вновь выглядеть красиво В моду возвращается тейлоринг.
Что стало причиной смерти Пьера Нарцисса Сегодня стало известно, что знаменитый «шоколадный заяц» Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.