Диего Луна уговорили на портретную съёмку в Мадриде в повседневном наряде

22 июня, Диего Луна (Diego Luna) прибыл в Мадрид с конфиденциальным визитом и, совсем неожиданно, принял участие в индивидуальной портретной съёмке. Очевидно, согласие позировать на фотокамеру, 42-летним Диего было принято спонтанно и без подготовки, что позволило нам оценить будничный стиль актёра.Мексиканец был одет в тёмный пиджак поверх серой футболки, слегка и небрежно, заправленной за ремень тёмно-серых джинсовых брюк. На ногах – коричневые кроссовки.