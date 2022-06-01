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Диего Луна уговорили на портретную съёмку в Мадриде в повседневном наряде

Вчера, 23:33
Звезду блокбастеров не удалось "взять на испуг".

Диего Луна уговорили на портретную съёмку в Мадриде в повседневном наряде
22 июня, Диего Луна (Diego Luna) прибыл в Мадрид с конфиденциальным визитом и, совсем неожиданно, принял участие в индивидуальной портретной съёмке. Очевидно, согласие позировать на фотокамеру, 42-летним Диего было принято спонтанно и без подготовки, что позволило нам оценить будничный стиль актёра.

Диего Луна уговорили на портретную съёмку в Мадриде в повседневном наряде


Мексиканец был одет в тёмный пиджак поверх серой футболки, слегка и небрежно, заправленной за ремень тёмно-серых джинсовых брюк. На ногах – коричневые кроссовки.

Диего Луна уговорили на портретную съёмку в Мадриде в повседневном наряде


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Ключевые слова: Диего Луна, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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