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Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд не постеснялась открыть плечи

Вчера, 19:42
«Жить и восхищать» - основной девиз американской звезды.

Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд не постеснялась открыть плечи
На днях Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) появилась с мужем Рэнди Гербером (Rande Gerber) в ресторане Nobu Малибу.

Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд не постеснялась открыть плечи


Бывшая супермодель оделась в легкий асимметричный сарафан с воланами, который был украшен рисунком в виде розовых цветов. На плечи Синди накинула коралловый пиджак, а кремовые босоножки со шнуровкой подобрала в тон изящному клатчу.

Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд не постеснялась открыть плечи


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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, marusjanews

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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