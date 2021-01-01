Бывшая супермодель оделась в легкий асимметричный сарафан с воланами, который был украшен рисунком в виде розовых цветов. На плечи Синди накинула коралловый пиджак, а кремовые босоножки со шнуровкой подобрала в тон изящному клатчу.
Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд не постеснялась открыть плечи
Вчера, 19:42
«Жить и восхищать» - основной девиз американской звезды.
На днях Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) появилась с мужем Рэнди Гербером (Rande Gerber) в ресторане Nobu Малибу.
Бывшая супермодель оделась в легкий асимметричный сарафан с воланами, который был украшен рисунком в виде розовых цветов. На плечи Синди накинула коралловый пиджак, а кремовые босоножки со шнуровкой подобрала в тон изящному клатчу.
Бывшая супермодель оделась в легкий асимметричный сарафан с воланами, который был украшен рисунком в виде розовых цветов. На плечи Синди накинула коралловый пиджак, а кремовые босоножки со шнуровкой подобрала в тон изящному клатчу.
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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, marusjanews
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Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд не постеснялась открыть плечи «Жить и восхищать» - основной девиз американской звезды.
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