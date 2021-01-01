Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд не постеснялась открыть плечи

На днях Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) появилась с мужем Рэнди Гербером (Rande Gerber) в ресторане Nobu Малибу.Бывшая супермодель оделась в легкий асимметричный сарафан с воланами, который был украшен рисунком в виде розовых цветов. На плечи Синди накинула коралловый пиджак, а кремовые босоножки со шнуровкой подобрала в тон изящному клатчу.