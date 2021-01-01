Чтобы признать вклад афро-карибских мигрантов в британское общество и, тем не менее, подчеркнуть цвет и положение, Кейт Миддлтон выбрала строгий деловой костюм, туфли-лодочки и маленькую сумочку чистейшего белого цвета. А длинные сережки и перстень гармонично вписались в красноречивую белоснежную композицию.
Кейт Миддлтон в ослепительно белом выделялась на фоне потомков африканских мигрантов
Сегодня, 18:39
Герцогиня Кембриджская не может быть серой мышкой.
В честь «Дня Виндраш» (Windrush Day) 22 июня Принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на открытии Национального памятника Виндрашу и посетили молодежную организацию ELEVATE в Брикстоне.
Чтобы признать вклад афро-карибских мигрантов в британское общество и, тем не менее, подчеркнуть цвет и положение, Кейт Миддлтон выбрала строгий деловой костюм, туфли-лодочки и маленькую сумочку чистейшего белого цвета. А длинные сережки и перстень гармонично вписались в красноречивую белоснежную композицию.
Чтобы признать вклад афро-карибских мигрантов в британское общество и, тем не менее, подчеркнуть цвет и положение, Кейт Миддлтон выбрала строгий деловой костюм, туфли-лодочки и маленькую сумочку чистейшего белого цвета. А длинные сережки и перстень гармонично вписались в красноречивую белоснежную композицию.
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Ключевые слова: Кейт Миддлтон, marusjanews
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Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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Кейт Миддлтон в ослепительно белом выделялась на фоне потомков африканских мигрантов Герцогиня Кембриджская не может быть серой мышкой.
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