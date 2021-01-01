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Кейт Миддлтон в ослепительно белом выделялась на фоне потомков африканских мигрантов

Сегодня, 18:39
Герцогиня Кембриджская не может быть серой мышкой.

Кейт Миддлтон в ослепительно белом выделялась на фоне потомков африканских мигрантов
В честь «Дня Виндраш» (Windrush Day) 22 июня Принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на открытии Национального памятника Виндрашу и посетили молодежную организацию ELEVATE в Брикстоне.

Кейт Миддлтон в ослепительно белом выделялась на фоне потомков африканских мигрантов


Чтобы признать вклад афро-карибских мигрантов в британское общество и, тем не менее, подчеркнуть цвет и положение, Кейт Миддлтон выбрала строгий деловой костюм, туфли-лодочки и маленькую сумочку чистейшего белого цвета. А длинные сережки и перстень гармонично вписались в красноречивую белоснежную композицию.

Кейт Миддлтон в ослепительно белом выделялась на фоне потомков африканских мигрантов


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Ключевые слова: Кейт Миддлтон, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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