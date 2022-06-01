Реджи́на Ли Холл выступила в шелковой пижаме на «Каннских львах»

Американская актриса, наиболее известная благодаря роли Бренды Микс в серии фильмов «Очень страшное кино» Реджи́на Ли Холл (Regina Lee Hall) на днях посетила международный фестиваль творчества «Каннские львы».Брючный костюм актрисы был выполнен в пижамном стиле. На белом шелковом фоне распускались яркие разноцветные цветы и листья. Открытые босоножки на шпильке и не сильно бросающиеся в глаза ювелирные украшения дополняли образ в стиле «пижамной вечеринки».