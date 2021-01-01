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Umit Benan соединил Восток и Запад в своей уникальной коллекции одежды

Сегодня, 17:25
Каждый костюм – это не просто вещь, это история.

Umit Benan соединил Восток и Запад в своей уникальной коллекции одежды
Немецкий дизайнер турецкого происхождения Umit Benan на Неделе моды в Милане представил костюмы, которые смело наденет и чопорный представитель Западной Европы, и жгучий восточный мужчина. Мало того, пол тоже не имеет значение, ведь в великолепных свободного кроя брючных костюмах отлично себя будет чувствовать и француженка, и турчанка.

Umit Benan соединил Восток и Запад в своей уникальной коллекции одежды


Данная коллекция отличается многообразием культур и полна контрастов, как сама жизнь, но при этом выглядит оригинально и стильно.
Хотите почувствовать западный лоск и восточную утонченность? Umit Benan поможет.

Umit Benan соединил Восток и Запад в своей уникальной коллекции одежды


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Ключевые слова: Umit Benan, показ мод, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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