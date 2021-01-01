Umit Benan соединил Восток и Запад в своей уникальной коллекции одежды

Немецкий дизайнер турецкого происхождения Umit Benan на Неделе моды в Милане представил костюмы, которые смело наденет и чопорный представитель Западной Европы, и жгучий восточный мужчина. Мало того, пол тоже не имеет значение, ведь в великолепных свободного кроя брючных костюмах отлично себя будет чувствовать и француженка, и турчанка.Данная коллекция отличается многообразием культур и полна контрастов, как сама жизнь, но при этом выглядит оригинально и стильно.Хотите почувствовать западный лоск и восточную утонченность? Umit Benan поможет.