Суперскромный мешковатый прикид звезды телесериалов «Доктор» и «Американских историй ужасов» даже и не пытался намекать на стройность своей хозяйки. А нецензурная лексика на голубой футболке почему-то не горела огнём от стыда. Хотя поклонники Ноа могут возразить, что надпись эта означает всего лишь название музыкального альбома певицы. Довершали образ «человека высокого искусства» спортивные штаны от Reebok и растоптанные резиновые шлёпки.
Ноа Сайрус прогуливалась по улице в футболке со странной надписью
Вчера, 22:33
Актриса и её бойфренд решили выпить полезного сока.
На днях фотографы запечатлели Ноа Сайрус (Noah Cyrus) и ее бойфренда возле сети магазинов органических продуктов. Пара решила подкрепить свои организмы полезным соком.
Суперскромный мешковатый прикид звезды телесериалов «Доктор» и «Американских историй ужасов» даже и не пытался намекать на стройность своей хозяйки. А нецензурная лексика на голубой футболке почему-то не горела огнём от стыда. Хотя поклонники Ноа могут возразить, что надпись эта означает всего лишь название музыкального альбома певицы. Довершали образ «человека высокого искусства» спортивные штаны от Reebok и растоптанные резиновые шлёпки.
Суперскромный мешковатый прикид звезды телесериалов «Доктор» и «Американских историй ужасов» даже и не пытался намекать на стройность своей хозяйки. А нецензурная лексика на голубой футболке почему-то не горела огнём от стыда. Хотя поклонники Ноа могут возразить, что надпись эта означает всего лишь название музыкального альбома певицы. Довершали образ «человека высокого искусства» спортивные штаны от Reebok и растоптанные резиновые шлёпки.
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Ключевые слова: Ноа Сайрус, marusjanews
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Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Ноа Сайрус прогуливалась по улице в футболке со странной надписью Актриса и её бойфренд решили выпить полезного сока.
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