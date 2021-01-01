Ноа Сайрус прогуливалась по улице в футболке со странной надписью

На днях фотографы запечатлели Ноа Сайрус (Noah Cyrus) и ее бойфренда возле сети магазинов органических продуктов. Пара решила подкрепить свои организмы полезным соком.Суперскромный мешковатый прикид звезды телесериалов «Доктор» и «Американских историй ужасов» даже и не пытался намекать на стройность своей хозяйки. А нецензурная лексика на голубой футболке почему-то не горела огнём от стыда. Хотя поклонники Ноа могут возразить, что надпись эта означает всего лишь название музыкального альбома певицы. Довершали образ «человека высокого искусства» спортивные штаны от Reebok и растоптанные резиновые шлёпки.