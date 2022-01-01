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Giorgio Armani на показе в Милане представляет не моду, а стиль жизни

Сегодня, 17:28
«Самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду» © G. Armani.

Giorgio Armani на показе в Милане представляет не моду, а стиль жизни
Показ коллекции Весна-Лето 2023 на Миланской Неделе мужской моды не мог пройти без известного всему миру итальянского дома модели Giorgio Armani.

Giorgio Armani на показе в Милане представляет не моду, а стиль жизни


Темно-синий, черный и серо-стальной – основная цветовая гамма данной коллекции, потому что, как говорит опытный модельер они «стройнят лучше остальных цветов». А просторные пиджаки, брюки и свитера не сковывают движений и позволяют людям двигаться свободно и естественно, не теряя при этом элегантности.

Giorgio Armani на показе в Милане представляет не моду, а стиль жизни


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Ключевые слова: Giorgio Armani, показ мод, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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Giorgio Armani на показе в Милане представляет не моду, а стиль жизни «Самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду» © G. Armani.
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