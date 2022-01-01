Giorgio Armani на показе в Милане представляет не моду, а стиль жизни

Показ коллекции Весна-Лето 2023 на Миланской Неделе мужской моды не мог пройти без известного всему миру итальянского дома модели Giorgio Armani.Темно-синий, черный и серо-стальной – основная цветовая гамма данной коллекции, потому что, как говорит опытный модельер они «стройнят лучше остальных цветов». А просторные пиджаки, брюки и свитера не сковывают движений и позволяют людям двигаться свободно и естественно, не теряя при этом элегантности.