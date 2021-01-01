Её солист, гитарист и автор песен Джон Фрателли (Джон Пол Лоулер) выглядел на концерте как настоящий представитель Дикого Запада.
Шотландский музыкант Джон Фрателли стал «ковбоем»
Сегодня, 15:43
Мужчина с гитарой и трехдневной щетиной всегда в тренде.
Британская инди-рок-группа The Fratellis на днях приняла участие в фестивале Isle Of Wight.
Её солист, гитарист и автор песен Джон Фрателли (Джон Пол Лоулер) выглядел на концерте как настоящий представитель Дикого Запада.
Её солист, гитарист и автор песен Джон Фрателли (Джон Пол Лоулер) выглядел на концерте как настоящий представитель Дикого Запада.
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Ключевые слова: Джон Фрателли, marusjanews
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Количество просмотров: 897
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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