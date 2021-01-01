Звезды не первой молодости Джиллиан Андерсон и Мишель Пфайффер блеснули белозубыми улыбками в Лондоне

Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) и Мишель Пфайффер (Michelle Pfeiffer) появились на презентации "Paramount + Launch Event" , как всегда стильные и элегантные.53-летняя исполнительница роли агента Скалли выбрала для себя образ в лилово-розовых тонах. Свое длинное платье-сарафан с вертикальными полосами актриса дополнила маленьким клатчем, открытыми босоножками и набором ювелирных украшений в тон.