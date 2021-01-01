53-летняя исполнительница роли агента Скалли выбрала для себя образ в лилово-розовых тонах. Свое длинное платье-сарафан с вертикальными полосами актриса дополнила маленьким клатчем, открытыми босоножками и набором ювелирных украшений в тон.
Звезды не первой молодости Джиллиан Андерсон и Мишель Пфайффер блеснули белозубыми улыбками в Лондоне
Сегодня, 14:04
Две знаменитые блондинки не могли пропустить очередную тусовку от Paramount Pictures.
Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) и Мишель Пфайффер (Michelle Pfeiffer) появились на презентации "Paramount + Launch Event" , как всегда стильные и элегантные.
53-летняя исполнительница роли агента Скалли выбрала для себя образ в лилово-розовых тонах. Свое длинное платье-сарафан с вертикальными полосами актриса дополнила маленьким клатчем, открытыми босоножками и набором ювелирных украшений в тон.
53-летняя исполнительница роли агента Скалли выбрала для себя образ в лилово-розовых тонах. Свое длинное платье-сарафан с вертикальными полосами актриса дополнила маленьким клатчем, открытыми босоножками и набором ювелирных украшений в тон.
← Звездный психолог Павел Раков отметил день рождения в Москве в окружен... Лера Кудрявцева высказалась о своем муже →
Ключевые слова: Джиллиан Андерсон, Мишель Пфайффер, marusjanews
Количество просмотров: 1 495
Количество просмотров: 1 495
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Giorgio Armani на показе в Милане представляет не моду, а стиль жизни «Самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду» © G. Armani.
Натали Имбрулья продемонстрировала в элитном пабе интригующий сценический образ Рок-певица выступила на празднике еды и музыки.
Алена Шишкова рассказала, как приобрела квартиру Пока Тимати зарабатывает миллионы и обустраивает свои дизайнерские хоромы, его дочь Алиса вместе с экс-возлюбленной Аленой Шишковой года жили в съемном жилье.
Как Стас Пьеха прокомментировал слухи о своей эмиграции Отец Стаса Пьехи проживает в Вильнюсе. По слухам, именно туда перебирается певец в свете последних политических событий.
Тимати поделился снимком с девушкой Уже давно возникли догадки, что Тимати раскручивает моделей за мзду.
Шотландский музыкант Джон Фрателли стал «ковбоем» Мужчина с гитарой и трехдневной щетиной всегда в тренде.
Кристине Асмус стало плохо во время спектакля Кристина Асмус отличилась не только своими ролями кино.
Лера Кудрявцева высказалась о своем муже Лера Кудрявцева уже девять лет замужем за Игорем Макаровым.