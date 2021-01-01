Свой повседневный стиль Хелен выделила небольшими акцентами в виде яркой блузы с мелким цветочным орнаментом и объемной цепочкой на шее.
Телеведущая Хелен Скелтон в коротких простых шортах и яркой блузе гуляла по улице с малышкой Элси
Вчера, 23:17
Молодая мама выглядела естественно и непринужденно
Хелен Скелтон (Helen Skelton) с ребенком вышла на прогулку в стиле казуал (casual). Телеведущая надела короткие удобные джинсовые шорты широкого кроя, подчеркнув аккуратным кожаным ремешком линию талии. Вместительная сумка шопер и босоножки на высокой пробковой платформе дополнили непринужденный образ актрисы.
Свой повседневный стиль Хелен выделила небольшими акцентами в виде яркой блузы с мелким цветочным орнаментом и объемной цепочкой на шее.
Свой повседневный стиль Хелен выделила небольшими акцентами в виде яркой блузы с мелким цветочным орнаментом и объемной цепочкой на шее.
← Юра Котик презентовал летний зажигательный трек "Витамин Д"
Ключевые слова: Хелен Скелтон, marusjanews
Количество просмотров: 2 509
Количество просмотров: 2 509
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Телеведущая Хелен Скелтон в коротких простых шортах и яркой блузе гуляла по улице с малышкой Элси Молодая мама выглядела естественно и непринужденно
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