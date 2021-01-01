Длинное облегающее по фигуре платье с открытым правым плечом и узкий длинный разрез, едва скрывающий ногу в чёрной туфельке, превратили северную англичанку в южную андалузку.
Британка Рита Ора примерила образ страстной испанки на частном шоу в Мадриде
Сегодня, 15:10
Чёрное платье должно быть у каждой женщины
На прошлой неделе в Мадриде знаменитый торговый дом Cartier провёл частное шоу в отеле EDITION. Культурную программу мероприятия украсила британская певица Рита Ора (Rita Ora) в неординарном концертном наряде цвета арабской ночи.
Длинное облегающее по фигуре платье с открытым правым плечом и узкий длинный разрез, едва скрывающий ногу в чёрной туфельке, превратили северную англичанку в южную андалузку.
Длинное облегающее по фигуре платье с открытым правым плечом и узкий длинный разрез, едва скрывающий ногу в чёрной туфельке, превратили северную англичанку в южную андалузку.
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Ключевые слова: Рита Ора, marusjanews
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Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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Британка Рита Ора примерила образ страстной испанки на частном шоу в Мадриде Чёрное платье должно быть у каждой женщины
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