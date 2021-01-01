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Marcelo Burlon оживил Неделю моды в Милане яркой жизнерадостной палитрой

Сегодня, 14:37
Простота, открытость и эклектика – модный стиль Италии

Marcelo Burlon оживил Неделю моды в Милане яркой жизнерадостной палитрой
Один из самых известных итальянских брендов Marcelo Burlon представил свои новые творческие эксперименты на Миланской неделе моды коллекцией Весна-Лето 2023.

Marcelo Burlon оживил Неделю моды в Милане яркой жизнерадостной палитрой


Бурлон продолжает свой стиль, в котором лаконичность кроя соседствует с яркими цветами и фотопринтами. А смешение в одном целом разнородных, внутренне несоединимых частей придает неповторимость и определенный шарм его дизайну. Удобные летние костюмы наполняют жизнь радостью и незабываемыми впечатлениями.

Marcelo Burlon оживил Неделю моды в Милане яркой жизнерадостной палитрой


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Ключевые слова: показ мод, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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Marcelo Burlon оживил Неделю моды в Милане яркой жизнерадостной палитрой Простота, открытость и эклектика – модный стиль Италии
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