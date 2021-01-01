Marcelo Burlon оживил Неделю моды в Милане яркой жизнерадостной палитрой

Один из самых известных итальянских брендов Marcelo Burlon представил свои новые творческие эксперименты на Миланской неделе моды коллекцией Весна-Лето 2023.Бурлон продолжает свой стиль, в котором лаконичность кроя соседствует с яркими цветами и фотопринтами. А смешение в одном целом разнородных, внутренне несоединимых частей придает неповторимость и определенный шарм его дизайну. Удобные летние костюмы наполняют жизнь радостью и незабываемыми впечатлениями.