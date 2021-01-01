Актриса примерила на себя платье-рубашку из натурального белого материала с рукавами ¾ и белыми матовыми пуговицами. Образ расширили чёрные туфли на шпильках (la mule) и тонкий поясок, подчёркивающий линию талии.
Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло
Вчера, 19:23
Натуральный и естественный стиль актрисы притягивал взгляд
Звезда сериала «Хороший доктор» Пейдж Спара (Paige Spara) во время 61-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло решила устроить эксклюзивную фотосессию возле бассейна, продемонстрировав лёгкий весёлый нрав и простоту.
Актриса примерила на себя платье-рубашку из натурального белого материала с рукавами ¾ и белыми матовыми пуговицами. Образ расширили чёрные туфли на шпильках (la mule) и тонкий поясок, подчёркивающий линию талии.
Актриса примерила на себя платье-рубашку из натурального белого материала с рукавами ¾ и белыми матовыми пуговицами. Образ расширили чёрные туфли на шпильках (la mule) и тонкий поясок, подчёркивающий линию талии.
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Ключевые слова: Пейдж Спара, marusjanews
Количество просмотров: 3 094
Количество просмотров: 3 094
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло Натуральный и естественный стиль актрисы притягивал взгляд
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