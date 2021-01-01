Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло

Звезда сериала «Хороший доктор» Пейдж Спара (Paige Spara) во время 61-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло решила устроить эксклюзивную фотосессию возле бассейна, продемонстрировав лёгкий весёлый нрав и простоту.Актриса примерила на себя платье-рубашку из натурального белого материала с рукавами ¾ и белыми матовыми пуговицами. Образ расширили чёрные туфли на шпильках (la mule) и тонкий поясок, подчёркивающий линию талии.