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Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло

Вчера, 19:23
Натуральный и естественный стиль актрисы притягивал взгляд

Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло
Звезда сериала «Хороший доктор» Пейдж Спара (Paige Spara) во время 61-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло решила устроить эксклюзивную фотосессию возле бассейна, продемонстрировав лёгкий весёлый нрав и простоту.

Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло


Актриса примерила на себя платье-рубашку из натурального белого материала с рукавами ¾ и белыми матовыми пуговицами. Образ расширили чёрные туфли на шпильках (la mule) и тонкий поясок, подчёркивающий линию талии.

Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло


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Ключевые слова: Пейдж Спара, marusjanews

Количество просмотров: 3 094
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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