Сигурни Уивер не постеснялась прийти в красном на фестиваль Tribeca 2022

На престижном фестивале Tribeca 2022 в Нью Йорке состоялась премьера фильма "Хороший дом", в котором приняла участие актриса Сигурни Уивер (Sigourney Weaver) – звезда франшизы «Чужих».Решением надеть красный брючный костюм 72-летняя Сигурни позиционировала себя как деловую женщину, ведь она не только актриса, но ещё и продюсер. Образ был великолепно дополнен блузой Sabrina с блёстками, атласными красными туфлями и сумочкой-минодьер в тон, что придало даме более праздничный и торжественный вид.