Решением надеть красный брючный костюм 72-летняя Сигурни позиционировала себя как деловую женщину, ведь она не только актриса, но ещё и продюсер. Образ был великолепно дополнен блузой Sabrina с блёстками, атласными красными туфлями и сумочкой-минодьер в тон, что придало даме более праздничный и торжественный вид.
Сигурни Уивер не постеснялась прийти в красном на фестиваль Tribeca 2022
Вчера, 19:12
Актриса подтвердила высокий уровень одеться со вкусом
На престижном фестивале Tribeca 2022 в Нью Йорке состоялась премьера фильма "Хороший дом", в котором приняла участие актриса Сигурни Уивер (Sigourney Weaver) – звезда франшизы «Чужих».
Решением надеть красный брючный костюм 72-летняя Сигурни позиционировала себя как деловую женщину, ведь она не только актриса, но ещё и продюсер. Образ был великолепно дополнен блузой Sabrina с блёстками, атласными красными туфлями и сумочкой-минодьер в тон, что придало даме более праздничный и торжественный вид.
Решением надеть красный брючный костюм 72-летняя Сигурни позиционировала себя как деловую женщину, ведь она не только актриса, но ещё и продюсер. Образ был великолепно дополнен блузой Sabrina с блёстками, атласными красными туфлями и сумочкой-минодьер в тон, что придало даме более праздничный и торжественный вид.
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Ключевые слова: Сигурни Уивер, marusjanews
Количество просмотров: 3 029
Количество просмотров: 3 029
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло Натуральный и естественный стиль актрисы притягивал взгляд
Сигурни Уивер не постеснялась прийти в красном на фестиваль Tribeca 2022 Актриса подтвердила высокий уровень одеться со вкусом
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