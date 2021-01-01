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Фотографам удалось поймать Меган Маркл в коротких шортиках

Вчера, 18:32
Жена принца выглядела не как герцогиня, а как представительница дикого Запада

Фотографам удалось поймать Меган Маркл в коротких шортиках
Меган Маркл наблюдала за своим мужем - принцем Гарри во время его игры в поло в Санта-Барбаре.

Фотографам удалось поймать Меган Маркл в коротких шортиках


Фотографам удалось запечатлеть герцогиню Сассекскую в одежде не по протоколу. Американская актриса и фотомодель наслаждалась отдыхом, надев джинсовый наряд, который ей, как истинной дочери Калифорнии, был невероятно к лицу. На ней была рубашка голубого цвета и короткие синие шорты, которые выгодно подчеркивали стройные ножки брюнетки.

Фотографам удалось поймать Меган Маркл в коротких шортиках


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Ключевые слова: Меган Маркл, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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