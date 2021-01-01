Фотографам удалось поймать Меган Маркл в коротких шортиках

Меган Маркл наблюдала за своим мужем - принцем Гарри во время его игры в поло в Санта-Барбаре.Фотографам удалось запечатлеть герцогиню Сассекскую в одежде не по протоколу. Американская актриса и фотомодель наслаждалась отдыхом, надев джинсовый наряд, который ей, как истинной дочери Калифорнии, был невероятно к лицу. На ней была рубашка голубого цвета и короткие синие шорты, которые выгодно подчеркивали стройные ножки брюнетки.