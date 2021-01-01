Фотографам удалось запечатлеть герцогиню Сассекскую в одежде не по протоколу. Американская актриса и фотомодель наслаждалась отдыхом, надев джинсовый наряд, который ей, как истинной дочери Калифорнии, был невероятно к лицу. На ней была рубашка голубого цвета и короткие синие шорты, которые выгодно подчеркивали стройные ножки брюнетки.
Фотографам удалось поймать Меган Маркл в коротких шортиках
Вчера, 18:32
Жена принца выглядела не как герцогиня, а как представительница дикого Запада
Меган Маркл наблюдала за своим мужем - принцем Гарри во время его игры в поло в Санта-Барбаре.
Фотографам удалось запечатлеть герцогиню Сассекскую в одежде не по протоколу. Американская актриса и фотомодель наслаждалась отдыхом, надев джинсовый наряд, который ей, как истинной дочери Калифорнии, был невероятно к лицу. На ней была рубашка голубого цвета и короткие синие шорты, которые выгодно подчеркивали стройные ножки брюнетки.
Фотографам удалось запечатлеть герцогиню Сассекскую в одежде не по протоколу. Американская актриса и фотомодель наслаждалась отдыхом, надев джинсовый наряд, который ей, как истинной дочери Калифорнии, был невероятно к лицу. На ней была рубашка голубого цвета и короткие синие шорты, которые выгодно подчеркивали стройные ножки брюнетки.
← Дамы в вечерних платьях и джентльмены в «пижамном стиле» поразили зрит... Сигурни Уивер не постеснялась прийти в красном на фестиваль Tribeca 20... →
Ключевые слова: Меган Маркл, marusjanews
Количество просмотров: 2 847
Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Пейдж Спара провела задорную фотосессию в Монте-Карло Натуральный и естественный стиль актрисы притягивал взгляд
Сигурни Уивер не постеснялась прийти в красном на фестиваль Tribeca 2022 Актриса подтвердила высокий уровень одеться со вкусом
Фотографам удалось поймать Меган Маркл в коротких шортиках Жена принца выглядела не как герцогиня, а как представительница дикого Запада
Дамы в вечерних платьях и джентльмены в «пижамном стиле» поразили зрителей на премьере Netflix Открытие 3-его сезона сериала «Академия «Амбрелла» - событие яркое и запоминающееся
Папарацци застукали Дженнифер Лопес в белом платье за руку с Беном Аффлеком Будущие супруги на съемках проекта "Nike" в Лос-Анджелесе
Великосветские модницы продемонстрировали невероятные шляпки на четвертый день Королевских скачек Английская аристократия не упускает возможности покрасоваться, а скачки всего лишь повод.
Итальянский бренд DSQUARED2 предложил мужчинам наряды на грани эпатажа Буйство красок и дизайнерских решений на подиуме.
Бренд нового поколения 1017 ALYX 9SM представил оригинальный набор красок на показе Весна-Лето 2023 Сочетание простоты и вычурности.