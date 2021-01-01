Дамы в вечерних платьях и джентльмены в «пижамном стиле» поразили зрителей на премьере Netflix

17 июня в Голливуде состоялась премьера 3-го сезона сериала «Академия «Амбрелла». Актеры сериала, как всегда, позировали перед камерами, поражая поклонников необычными нарядами.У девушек преобладали длинные вечерние платья в нюдовом стиле, струящиеся, изысканные и утонченные, придавая красавицам романтические и нежные нотки.