У девушек преобладали длинные вечерние платья в нюдовом стиле, струящиеся, изысканные и утонченные, придавая красавицам романтические и нежные нотки.
Дамы в вечерних платьях и джентльмены в «пижамном стиле» поразили зрителей на премьере Netflix
Вчера, 14:17
Открытие 3-его сезона сериала «Академия «Амбрелла» - событие яркое и запоминающееся
17 июня в Голливуде состоялась премьера 3-го сезона сериала «Академия «Амбрелла». Актеры сериала, как всегда, позировали перед камерами, поражая поклонников необычными нарядами.
У девушек преобладали длинные вечерние платья в нюдовом стиле, струящиеся, изысканные и утонченные, придавая красавицам романтические и нежные нотки.
У девушек преобладали длинные вечерние платья в нюдовом стиле, струящиеся, изысканные и утонченные, придавая красавицам романтические и нежные нотки.
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Ключевые слова: премьера, marusjanews
Количество просмотров: 3 549
Количество просмотров: 3 549
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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