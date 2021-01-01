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Дамы в вечерних платьях и джентльмены в «пижамном стиле» поразили зрителей на премьере Netflix

Вчера, 14:17
Открытие 3-его сезона сериала «Академия «Амбрелла» - событие яркое и запоминающееся

Дамы в вечерних платьях и джентльмены в «пижамном стиле» поразили зрителей на премьере Netflix
17 июня в Голливуде состоялась премьера 3-го сезона сериала «Академия «Амбрелла». Актеры сериала, как всегда, позировали перед камерами, поражая поклонников необычными нарядами.

Дамы в вечерних платьях и джентльмены в «пижамном стиле» поразили зрителей на премьере Netflix


У девушек преобладали длинные вечерние платья в нюдовом стиле, струящиеся, изысканные и утонченные, придавая красавицам романтические и нежные нотки.

Дамы в вечерних платьях и джентльмены в «пижамном стиле» поразили зрителей на премьере Netflix


Дамы в вечерних платьях и джентльмены в «пижамном стиле» поразили зрителей на премьере Netflix


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Ключевые слова: премьера, marusjanews

Количество просмотров: 3 549
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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