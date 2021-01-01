Кому-то наряды от близнецов Дина и Дэна могут показаться нелепыми и вызывающими, но в мире, несомненно, найдутся смельчаки, которые захотят примерить подобные вещи. Изысканность кроя, внимание к мелочам и немного хулиганства – основной принцип стиля DSQUARED2.
Итальянский бренд DSQUARED2 предложил мужчинам наряды на грани эпатажа
Вчера, 21:45
Буйство красок и дизайнерских решений на подиуме.
Новая коллекция Весна-Лето 2023 итальянского бренда DSQUARED2 или, как его ещё называют, «Д» в квадрате» была представлена на Миланской неделе мужской моды невероятным сочетанием несочетаемого.
Кому-то наряды от близнецов Дина и Дэна могут показаться нелепыми и вызывающими, но в мире, несомненно, найдутся смельчаки, которые захотят примерить подобные вещи. Изысканность кроя, внимание к мелочам и немного хулиганства – основной принцип стиля DSQUARED2.
Кому-то наряды от близнецов Дина и Дэна могут показаться нелепыми и вызывающими, но в мире, несомненно, найдутся смельчаки, которые захотят примерить подобные вещи. Изысканность кроя, внимание к мелочам и немного хулиганства – основной принцип стиля DSQUARED2.
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Ключевые слова: показ мод, marusjanews
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Количество просмотров: 3 445
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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Итальянский бренд DSQUARED2 предложил мужчинам наряды на грани эпатажа Буйство красок и дизайнерских решений на подиуме.
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